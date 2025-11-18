19세 이상 39세 이하 청년을 대상으로 12월 12일까지 모집 청년정책 제안부터 지역사회 연계 사회기여 활동까지 구정 발전에 실질적 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 청년과의 협력과 소통을 통해 이들의 다양한 목소리를 정책에 담기 위해 ‘은평구 청년네트워크 10기 위원’을 12월 12일까지 모집한다.

은평 청년네트워크는 내년에 활동 10년 차를 맞은 정책 형성과정에 의견을 제시하는 참여기구다. 청년들이 정책을 제안하고 실현하는 역할을 하며, 특히 지난해부터 시작된 지역사회 공헌을 위한 사회기여 프로그램도 진행하며 구정 참여 활동 영역을 넓혀가고 있다.

네트워크는 올해 ▲고립청년, 육아청년, 전입청년을 위한 정책 ▲은평 청년 주거 로드맵 ▲사이드잡, 수익창출 부트캠프 ▲문화·예술·체육 주간운영 등의 실효성 있는 정책을 제안했으며 이 중 2가지 제안이 내년 확대 시행될 예정이다.

선발된 위원은 내년 1월부터 1년간 활동하며 매월 정기회의와 분과회의, 정책교육, 사회기여활동 등에 참여하게 된다.

신청은 은평구에 거주하거나, 직장 및 업무 등으로 은평구에서 활동하는 19세 이상 39세 이하 청년이면 누구나 할 수 있다. 모집인원은 40명 이내로 다음달 12일까지 온라인으로 접수하면 된다.

자세한 내용은 은평구청 홈페이지를 확인하거나 은평구청 청장년희망과로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “은평구 청년네트워크가 어느덧 10년 차를 맞이하게 돼 감회가 새롭다”며 “구정 발전에 든든한 동반자인 청년들의 창의적인 아이디어와 참여가 실질적인 정책으로 실현되고, 주인공이 되는 은평이 되도록 함께 만들어 나가겠다”고 말했다.