檢·사법부 때리기 ‘일시중단’ ‘내란전담재판부’ 발언에 “현재 논의 아냐”

[헤럴드경제=안세연 기자] 이재명 대통령이 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 순방에 나서자 여당은 강경 발언을 자제하고 숨 고르기에 들어섰다.

최근 이 대통령이 순방으로 국내를 비울 때마다 민주당발(發) 이슈가 불거지면서 외교 성과가 묻힌다는 일각의 비판을 의식한 모양새다. 여당은 검사 징계·사법 개혁 등 파급력이 큰 사안에 거리 두기에 나섰다.

당 투톱인 정청래 대표와 김병기 원내대표는 17일 최고위원회의에서 검찰·사법과 관련한 이슈를 일절 언급하지 않았다.

이들은 “이 대통령의 외교 일정이 성공적으로 마무리되길 바라며 민주당도 성공적으로 뒷받침하겠다(정 대표)”, “정부와 기업이 원팀이 돼 좋은 성과가 있길 기원한다(김 원내대표)”고 밝혔다.

이는 최근 연일 이어진 ‘초강경 메시지’와 달라진 모습이다.

최근 민주당은 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 계기로 불거진 검찰 내부 반발을 ‘집단 항명’으로 규정했다. 반발에 동참한 검사장들의 평검사 강등까지 요구하고 있다.

이러한 태도는 대통령 순방 때마다 외교 성과가 국내 현안에 가렸다는 비판을 반면교사 삼은 것이다.

김 원내대표는 이날 고위전략회의 후 기자들과 만나 “대통령님이 (순방) 나갈 때마다 꼭 여기서 이상한 얘기해서 성과가 묻히고, 이런 경우는 앞으로는 없으려고 한다”고 말했다.

민주당은 항소 포기 국정조사 등 현안에 대해서도 일단 여야 협의를 이어간다는 방침이다.

박 수석대변인은 “국정조사는 여야 합의에 시간이 더 걸릴 수도 있는 상황이지만 끝까지 합의 처리할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.