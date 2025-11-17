[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행이 내달 7일까지 NH포인트를 기부한고객을 대상으로 경품과 포인트를 제공하는 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH올원뱅크·NH스마트뱅킹·NH멤버스 앱의 NH포인트 ‘기부하기’ 메뉴에서 1000 NH포인트 이상 기부한 고객중 1004명을 추첨해 경품을 제공한다.

▷로보락 로봇청소기(2명) ▷다이슨 펜슬백 청소기(2명) ▷기부포인트 2배 NH포인트(1만 포인트 한도 재적립) (1000명)을 제공한다.

기부금은 초록우산어린이재단, 한국백혈병어린이재단, 굿네이버스, 세이브더칠드런, 도농상생국민운동본부 등 5개 자선단체 중 선택해 전달할 수 있다.

농협은행 관계자는 “다가오는 연말연시 작은 나눔으로 온기를 전하자는 취지로 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 기부문화 확산과 사회적가치 실현에 앞장서겠다”고 말했다.

서비스 및 이벤트 관련 자세한 내용은 NH멤버스앱 또는 NH멤버스 고객센터에서 확인할 수 있다.