오창 에너지플랜트서 생산 추진 2027년부터 1GWh 규모 생산

LG에너지솔루션이 국내에서 ESS(에너지저장장치)용 LFP(리튬·인산·철) 배터리(사진) 생산을 추진한다고 17일 밝혔다.

LG에너지솔루션은 이날 충북도와 함께 오창 에너지플랜트에서 ‘ESS용 LFP 배터리 국내 생산 추진 기념 행사’를 갖고 국내 에너지 산업 생태계 강화 및 기술 협력 방안에 대해 논의했다.

이번 협력을 통해 LG에너지솔루션은 올해 말부터 생산 라인 구축을 시작하고 2027년부터 본격 가동에 돌입할 계획이다. 초기 생산은 1GWh(기가와트시) 규모로 시작할 예정이며, 향후 시장 수요에 따라 단계적으로 생산 규모를 확대하는 방안을 검토한다. 더불어 소재·부품·장비 등 국내 LFP 배터리 생태계 발전을 위한 노력도 병행할 예정이다.

김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장(상무)은 “오창 에너지플랜트는 LG에너지솔루션의 모든 제품 개발과 제조의 허브 역할을 하는 ‘마더 팩토리’”라며 “이 곳에서 ESS용 LFP 배터리를 생산하는 것은 국내 ESS 산업 생태계의 더 큰 도전과 도약을 위한 출발점이 될 것”이라고 말했다.

LG에너지솔루션은 비(非) 중국권 기업 중 유일하게 ESS용 LFP 배터리 양산 체계를 갖추고 있다. 2024년 중국 남경 공장에서 ESS용 LFP 배터리 생산을 시작했고, 올해 6월부터는 미국 미시간 공장에서도 이 제품의 생산을 시작한 바 있다.

양산 경험을 바탕으로 글로벌 업체들과 대규모 ESS 프로젝트 계약을 체결하는 성과도 거뒀다. 올해 3분기 말 기준으로 수주잔고는 약 120GWh에 육박한다. 신규 및 기존 고객들과 추가적인 계약 논의도 활발히 진행 중인 것으로 전해졌다.

LG에너지솔루션은 국내 ESS 산업 생태계 발전을 위해 이런 성공 경험과 노하우를 오창 에너지플랜트에 그대로 이식한다는 계획이다.

또 아직은 국내 양산 체계 부족으로 글로벌 공급망에 의존하고 있는 LFP 소재 등을 충북도 및 국내 소부장 협력업체들과 공동 기술 개발, 단계적 공급망 협력 등 사업적 교류를 확대해 ESS 산업 생태계, 그 중에서도 특히 LFP 배터리 생태계 발전을 위한 노력도 지속한다는 계획이다.

글로벌 ESS 시장에서 LFP 배터리는 이른바 대세로 자리 잡고 있다. 원가 경쟁력이 높고, 발화 가능성 및 화재 위험은 상대적으로 낮아 안전과 가격 측면에서 ESS에 최적화된 배터리로 평가된다.

시장조사기관 SNE리서치 등 배터리 업계에 따르면 현재 전 세계 ESS 시장의 약 90% 이상이 LFP 배터리를 기반으로 구축돼 있으며 향후 그 비중은 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

실제 LG에너지솔루션이 북미 및 유럽 지역에서 수주한 다수의 대형 ESS 프로젝트 역시 모두 LFP 기반으로 진행된 바 있다. 김성우 기자