차세대 K-금융 글로벌 인재 플랫폼

한화그룹 금융 계열사 공동 브랜드 LIFEPLUS(라이프플러스)가 주최한 ‘LIFEPLUS NY 2025(사진)’가 14일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼에 위치한 더 글래스하우스에서 성황리에 막을 내렸다.

17일 한화생명에 떠르면 ‘LIFEPLUS NY’은 젊은 한인 금융 인재들이 세계 무대에서 경쟁력 있는 리더로 성장할 수 있도록 지원하는 글로벌 인재 육성 플랫폼이다. 올해로 3회째를 맞이한 이번 행사는 ‘꿈을 잇다(Connecting Dreams)’를 주제로 한·미 금융·기술 전문가들과 차세대 리더들이 한자리에 모였다. 세계 최대 규모의 대체투자 운용사 블랙스톤, 세계적인 투자은행 모건 스탠리, 비영리 재단 이더리움 재단, 금융AI 스타트업 링크알파, 가상자산 금융 서비스 스타트업 하이퍼리즘 등이 자리를 빛냈다. 한화생명의 연결 성장 플랫폼 ‘드림플러스’가 선별한 우수 학생들도 참여해 커리어 성장을 도모했다. 정태일 기자