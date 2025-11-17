[헤럴드경제(안)=박정규 기자]안양시는 아동학대 예방의 날(11. 19.)을 맞아 17일부터 30일까지 관내 협력기관과 함께 ‘온라인 아동학대 예방 연합캠페인’을 진행한다.

17일 안양시에 따르면, 이번 캠페인은 ‘아동학대 예방의 정석(소통편)’ 홈페이지에서 아동학대 관련 문제를 풀어보는 참여형 캠페인이다.

문제는▷부부싸움에 노출된 아동의 속마음 맞추기 ▷아동의 핸드폰 사용 문제로 훈육하는 부모의 언어 해석하기 ▷숨은그림을 통해 학대피해아동 찾아보기 등으로 아동학대에 경각심을 일깨우고 올바르게 인식할 수 있도록 구성됐다.

앞서, 아동학대 예방을 위한 이번 캠페인 콘텐츠 발굴에 ▷안양동안경찰서 ▷안양만안경찰서▷안양시아동보호전문기관 ▷안양시학대피해아동쉼터 ▷안양과천교육지원청 ▷안양시가족센터 ▷경기남부아동일시보호소 ▷경기도아동돌봄안양센터 ▷청소년쉼터 2개소 등 총 10개 협력기관이 함께 참여했다.

지역사회와 시민들이 캠페인에 많은 관심을 가질 수 있도록 참여기관별로 이용자 등에게 적극 캠페인을 홍보할 예정이다.

최대호 안양시장은 “우리의 관심이 아이들의 행복을 지킬 수 있다”면서 “온라인 캠페인을 통해 더 많은 시민이 아동학대 예방과 신고에 동참하는 계기가 되길 바란다”고 했다.