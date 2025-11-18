2026년 투자 전망 발표 “사모시장 대체투자 관심 높여야, 인프라 투자 기회 늘 것” 공모시장, 글로벌 분산 투자 중요성 부각

[헤럴드경제=심아란 기자] 골드만삭스자산운용(이하 골드만삭스)이 내년 사모투자(PEF) 시장에서 운용사(GP) 간 자산을 사고 파는 세컨더리 거래를 향한 출자자(LP) 관심이 높아질 것으로 전망했다. 인수합병(M&A) 시장의 활성화를 내다보며 사모대출 수요도 확대될 것으로 보고 있다.

18일 골드만삭스는 2026년 투자 전망을 발표하면서 복잡한 시장 상황 속에서 새로운 성장 기회를 모색할 수 있는 다양한 접근법을 제안했다.

알렉산드라 윌슨엘리존도 골드만삭스 멀티에셋 솔루션 부문 공동 CIO(최고투자책임자)는 “2026년에는 중앙은행의 정책 변화, 지정학적 갈등, 구조적 변화로 인한 불확실성이 거시경제 환경의 주요 동인이 될 것”이라며 “공·사모 전반에서 시장 비정상화 국면과 구조적 성장 테마, 대체 수익원 등을 아우르는 다양한 투자 기회가 발생할 것”이라고 내다봤다.

사모시장의 경우 대체투자에 대한 관심이 필요하다는 조언이 나왔다. 골드만삭스는 신규 거래에 따른 투자금 회수 증가가 GP 간 수익률 격차를 더 벌릴 수 있다고 예상했다.

마이클 브룬 골드만삭스 사모투자 부문 글로벌 공동대표는 “견조한 자본시장과 낮은 조달비용으로 인해 사모투자 거래가 크게 늘고 있다”며 “밸류에이션이 여전히 높은 상황에서 기업들은 가치 창출과 운영의 탄력성을 확보해야 전략적 인수자와 공모시장 투자자 모두의 관심을 얻을 수 있다”라고 말했다.

무엇보다 GP에 고성장 산업을 발굴하고 주요 투자 지역을 재조정해야 할 필요성이 요구된다. 골드만삭스는 ▷데이터 사이언스 ▷AI ▷자동화 분야에서 투자 수익성이 늘어날 수 있다고 내다봤다.

골드만삭스에서 세컨더리 전략을 운용하는 빈티지 플랫폼 부문 글로벌 대표 해럴드 호프는 “2026년에는 기존 사모펀드 대비 회수 기간이 짧은 세컨더리 투자에 대한 LP들의 관심이 지속될 것으로 전망된다”며 “미실현 자산의 엑시트가 점진적으로 이뤄지는 과정에서 세컨더리 펀드와 컨티뉴에이션 비히클(CV)이 유동성 공급의 핵심 역할을 할 것”이라고 전망했다.

골드만삭스는 M&A 시장 활성화에 따른 사모대출 수요 확대에도 주목하고 있다. 물론 공급이 여전히 풍부한 만큼 스프레드는 제한적인 범위 내에서 유지될 것으로 평가한다. M&A 거래가 활발해지면 메자닌 투자에 대한 수요도 확대될 가능성이 높다.

사모대출은 여전히 공모시장 대비 높은 수익률을 제공하고 과거 데이터를 봤을 때 신디케이트 론 대비 부실률이 낮은 점이 강점이다.

제임스 레이놀즈 골드만삭스 사모대출 부문 공동총괄은 “거래 활동이 확대되고 자산담보부대출 등에 대한 관심이 증가함에 따라 사모대출이 향후 중요한 자금조달원으로 자리 잡을 것”이라며 “리스크 조정 수익률을 확보하는 것이 중요하고 향후 크레딧 사이클 전환 시에 강력한 딜 소싱 파이프라인과 크레딧 사이클을 겪은 경험과 대규모 플랫폼 역량이 GP 성과를 좌우하는 핵심 요인이 될 것”이라고 말했다.

아울러 골드만삭스는 사모시장에서 AI와 에너지 전환이 주도하는 인프라 분야의 투자도 주목할 필요가 있다고 제언한다. 구체적으로 폐기물, 수자원, 재활용 등 다양한 분야에 투자 기회를 기대하고 있다.

태비스 카넬 골드만삭스 대체투자 인프라 부문 글로벌 대표는 “2026년에는 AI, 디지털화, 발전·송전, 변화하는 글로벌 무역환경과 노후 인프라 업그레이드 분야에서 투자 기회가 늘어날 것으로 본다”라며 “투자자들은 특히 중견기업의 적극적인 매수와 가치창출을 통해 다음 성장 사이클의 기회를 포착하고 유의미한 초과수익을 실현할 수 있을 것”이라고 말했다.

부동산 시장의 경우 금리 인하 기대감이 커지면서 반등 가능성을 나타내고 있다. 골드만삭스는 올해 유동성 공급 확대와 분배금 마련에 따른 수요가 맞물려 거래가 회복됐으며 내년에는 더욱 활발해질 것으로 보고 있다.

짐 가먼 골드만삭스 부동산 부문 글로벌 대표는 “밸류에이션과 거래 규모가 안정세를 보이고 있으며 2026년으로 접어들면서 투자 심리 또한 개선될 것으로 기대한다”라며 “자금 조달비용이 적어진 환경에서 부동산 자산이 매력적으로 보이지만 어떠한 대상에 투자할지를 선정하는 것이 매우 중요하다”고 말했다.

공모시장에서는 시장 흐름 분석이 투자 성과의 핵심이라고 강조한다. 글로벌 주식시장의 경우 투자 분산화의 필요성이 더 커지며 펀더멘털과 퀀트 전략을 융합한 글로벌 분산투자의 중요성이 두드러지고 있다.

그레그 투오르토 골드만삭스 포트폴리오 매니저는 “중·소형주에서도 방위산업, 기술, 소비재, 헬스케어 분야가 높은 성장 잠재력을 가진다”라며 “좋은 기업을 선별해 위험을 줄이고 급변하는 환경에도 포트폴리오의 회복탄력성을 유지하는 것이 중요하다”라고 말했다.