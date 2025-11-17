세계 최고의 함정 기술력 확인 미국과 함정 건조 등 협력 기대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 한미 관세·안보 협상 타결로 조선 분야 한미 협력 강화가 예상되고 있는 가운데 대릴 커들(Daryl Caudle) 미국 해군참모총장과 케빈 킴(Kevin Kim) 주한미국대사대리 등 일행이 HD현대중공업 울산 본사를 찾아 한미 조선 협력 방안에 대해 논의했다.

대릴 커들 총장 일행은 정기선 HD현대 회장의 안내로 상선 건조 현장과 함께 세계 최정상급 이지스 구축함 등 함정을 건조하는 함정·중형선사업부를 방문했다.

이곳에서 대릴 커들 총장은 HD현대중공업이 건조해 최근 진수한 최신예 이지스함 2번함인 ‘다산정약용함’에 직접 승선해 함장으로부터 첨단 전투체계와 작전운용 능력에 대한 브리핑을 받았다. 이어 내년 진수를 앞두고 있는 이지스 구축함 3번함의 건조 현장과 214급 잠수함의 선도함인 ‘손원일함’의 창정비 현장 등 주요 함정들의 생산라인도 참관했다.

HD현대중공업은 현재 HD현대미포와 합병으로 조선 부문 전반에서 시너지 극대화를 위한 사업을 재편하고 있다. 이에 따라 미국을 포함한 세계 방산 시장에서의 수출 및 협력 사업 역량도 더욱 강화될 것으로 보인다.

정기선 회장은 이날 “미국 조선산업의 역량 증대와 미국 해군력 강화와 함께 미국의 조선 협력 프로젝트 ‘MASGA’가 성공할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.