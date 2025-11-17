메타·엔비디아, 11월 서학개미 순매수액 1·2위 올라 메타·美 반도체지수 2~3배 추종 ETF 순매수액 3·5위 랭크 11월 AI·빅테크株 약세 뚜렷…“조정 후 장기 상승장에 베팅” ‘高밸류·빚투’ AI 거품론 vs “AI 과잉 투자? 시기상조”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 11월 들어 미국 증시를 중심으로 인공지능(AI) 버블(거품)론이 또다시 고개를 들면서 고공행진을 이어오던 AI·빅테크(대형 기술주)의 조정장세가 뚜렷한 모양새다. 하지만, 서학개미(미국 주식 소액 개인 투자자)는 고(高) 밸류에이션(주가 대비 실적 수준) 부담보단 주가 추가 상승에 베팅하며 AI·빅테크 종목의 하락세를 추가 매수 기회로 삼는 상황이다. 특히, AI 랠리를 이끄는 대장주는 물론, 관련 종목들의 주가 흐름을 2~3배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)까지 적극적으로 사들이는 중이다.

17일 한국예탁결제원에 따르면 지난 14일 기준 이달 들어 서학개미의 해외 주식 순매수액 1·2위 종목으론 메타플랫폼(순매수액 5억5989만달러)과 엔비디아(순매수액 5억4310만달러)가 나란히 이름을 올렸다.

최근 국내 투자자의 해외 주식 보관액 3위(보관액 63억3022만달러)까지 수직 상승한 팔란티어 테크놀로지가 순매수액 2억2319만달러로 4위를 차지했다.

주목할 지점은 AI 랠리의 최대 수혜주나 대표 지수를 2~3배로 추종하는 ‘레버리지’ ETF가 서학개미 순매수액 순위 최상단에 자리를 잡았다는 것이다.

메타플랫폼의 주가를 2배로 추종하는 ‘디렉시온 데일리 메타 불 2X(DIREXION DAILY META BULL 2X SHARES)’ ETF가 순매수액 2억7079만달러로 3위를 기록했다. 미국 증시 대표 반도체 지수인 ‘필라델피아반도체지수’를 3배로 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS)’ ETF도 순매수액 2억129만달러로 5위에 올랐다.

6위에 대표 양자컴퓨터 관련주 아이온큐(순매수액 1억6166만달러), 8위에 AI 관련 데이터센터 투자를 확대 중인 구글 모회사 알파벳 A(순매수액 1억1571만달러)가 차례로 자리 잡은 것도 눈여겨 볼 점이다.

서학개미들이 AI·빅테크 종목 매수에 열을 올렸던 이달 들어 서학개미 순매수액 최상단에 자리 잡은 종목들의 주가 흐름은 뚜렷한 우하향 곡선을 그린 바 있다.

14일(현지시간) 종가 기준으로 메타플랫폼 -6%(648.35→609.46달러), 엔비디아 -6.08%(202.49→190.17달러), 팔란티어 -13.2%(200.47→174.01달러), 아이온큐 -24.37%(62.38→47.18달러), 알파벳 A -1.7%(281.19→276.41달러) 등 주가 내림세가 뚜렷했다.

필라델피아반도체지수도 같은 기간 -5.78%(7228.66→6811.20)의 수익률을 기록하며 약세를 면치 못했다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “국내 투자자들은 AI 관련주의 하락세가 장기 상승장에 따른 건강한 ‘조정’으로 보고, 중장기적으로 이어질 주가 추가 상승세에 베팅하는 분위기”라며 “주가가 저점일 때 주식을 사들이겠단 전략이 뚜렷하게 나타나고 있다”고 짚었다.

주요 AI 관련주의 이번 약세장은 밸류에이션 부담과 함께 또다시 불 지펴진 버블론 탓에 펼쳐졌다. 그동안 AI 버블론은 장기간 이어진 AI 랠리로 인해 미 월가를 중심으로 여러 차례 지적되며 누적된 상황이었다.

이번 트리거는 영화 ‘빅쇼트’로 잘 알려진 헤지펀드 매니저 마이클 버리가 지난 10월 31일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 엑스(X)에 AI 랠리와 관련한 과열 경고 메시지를 게시하면서 촉발됐다. 특히, 버리가 운영 중인 사이언 자산운용은 엔비디아·팔란티어 테크놀로지에 대해 풋옵션(주가 하락 베팅 투자)을 매수한 것으로 알려지면서 기름을 끼얹었다. 버리는 앞서 지난 2008년 서브프라임 모기지 사태를 정확히 예측해 명성을 얻은 바 있다.

AI 버블론의 근간엔 ‘순환출자’에 대한 우려도 자리 잡고 있다. 오픈AI와 엔비디아가 중심에 서서 한쪽은 투자, 한쪽은 칩 구매를 담당하는 순환 투자 확대 형식으로 매출·수익을 확대하는 구조가 지난 2000년 ‘닷컴버블’ 당시 문제가 됐던 ‘벤더 파이낸싱(돈 있는 벤더가 고객사에 자금을 빌려줘 제품을 구매하는 관행)’을 떠올리게 한다는 것이다.

이 밖에 오라클(180억달러)에 이어 메타플랫폼, 알파벳 등이 AI 관련 투자를 위해 회사채를 발행하는 대규모 ‘빚투’가 빅테크의 재정 문제로 이어질 우려도 있다는 것도 투심을 얼어붙게 만든 요인으로 꼽힌다.

다만, 국내외 증시 전문가들은 아직 AI 랠리의 버블을 논하긴 이르단 평가에 무게를 싣는 분위기다.

세계 최대 자산운용사 블랙록의 토니 데스피리토 글로벌 최고투자책임자(CIO)는 지난 11일(현지시간) “기술주와 AI 주식 가격에 거품이 끼어 있다고 생각하지 않는다”면서 “AI는 전에 없던 혁신을 경제 전반에 퍼트릴 수 있는 만큼 과거 기준으로 가치를 따지는 건 큰 의미가 없다”고 강조했다.

박상현 iM증권 연구원은 “AI 사이클이 본격적인 보급률 확산 국면에 접어들고 있고 미·중은 물론 주요국들이 경쟁적으로 AI 투자에 나설 수밖에 없는 환경을 고려하면 AI 투자 과잉을 논할 단계는 아니다”고 분석했다.

엔비디아, 마이크로소프트(MS), 구글 등 주요 AI 인프라 투자 기업들이 전체적으로 영업이익 확대를 통한 자기자본 중심 투자에 나서고 있다는 점도 AI 버블론을 반박하는 주요 논리다. MS·구글·아마존·메타플랫폼의 내년도 예상 순이익은 1년 전과 비교했을 때 11%나 증가할 전망이다.

서학개미 순매수 상위 종목 주가에 대한 미 월가의 전망 역시 여전히 장밋빛이다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)의 집계에 따르면 종목별 목표 주가 컨센서스는 메타 839.34달러, 엔비디아 234.82달러, 아이온큐 76.13달러로 현재 주가와 비교했을 때 상승 여력이 37.72%, 23.48%, 61.36%씩이나 더 있는 것으로 나타났다. 투자 의견 역시도 메타플랫폼(매수·Buy), 엔비디아(매수·Buy), 아이온큐(비중 확대·Overweight) 등으로 나타났다. 팔란티어 테크놀로지 정도만 현재가와 비슷한 수준의 목표가(190.38달러)에 투자 의견 ‘보류(Hold)’ 정도였다.