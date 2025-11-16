[헤럴드경제=함영훈 기자] 필리핀 남부 최대 규모의 복합 리조트인 누스타 리조트 세부(NUSTAR Resort Cebu)가 연말을 맞아 필리 휴식 패키지(Fili Getaway Experience)와 ‘밸류 플러스(Value Plus)’를 2026년 1월 31일까지 운영한다.

필리 호텔 누스타 세부(Fili Hotel NUSTAR Cebu)는 ‘트립어드바이저 트래블러스 초이스 어워드 2025’에서 전 세계 상위 10% 호텔에 선정되었으며, ‘Best of Cebu 2024’ 올해의 호텔상과 ‘LUXE Global Awards 2025’ 수상 등 다양한 영예를 안았다.

누스타 리조트 세부(NUSTAR Resort Cebu)는 한국인 전담 직원과 한식 메뉴 서비스를 운영하며, 한국 여행객을 위한 맞춤형 서비스를 지속적으로 강화하고 있다.

‘필리 휴가 패키지’ 프로모션을 통해 투숙객은 객실 요금 20% 할인과 함께 필리 카페(Fili Café)에서의 2인 조식 뷔페를 즐길 수 있으며, 1인 숙박 요금은 6760페소부터(약 16만4300원~) 판매한다. 또한 2박 이상 투숙 시 500페소 상당의 다이닝 크레딧, 레스토랑 및 스파 10% 할인 혜택이 추가로 제공된다. 이 프로모션은 공식 예약 링크를 통해 예약한 고객에 한해 제공된다고 한다.

누스타 호텔 세부(NUSTAR Hotel Cebu)는 ‘LUXE Global Awards 2025’에서 최우수 울트라 럭셔리 호텔(Best Ultra Luxurious Hotel)로 선정되고, ‘미쉐린 가이드 2025’에 등재되는 등 그 품격과 서비스를 인정받았다.

이번 ‘밸류 플러스(Value Plus)’ 프로모션을 통해 투숙객은 객실 요금 25% 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 전담 버틀러 서비스, 이그제큐티브 클럽 라운지 이용, 다이닝 및 스파 10% 할인 혜택이 함께 제공되며, 2박 이상 예약 시 공항 리무진 픽업 서비스와 세탁 또는 드라이클리닝 서비스가 추가로 제공된다.