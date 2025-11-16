[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]수소 전문기업 ㈜에프씨아이(이하 FCI)는 지난 14일 포항블루밸리 국가산업단지에서 ‘수소연료전지 생산시설 제1공장’ 착공식을 개최했다.

이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 배영호 포항테크노파크 원장, 김헌덕 포항소재산업진흥원(Pomia) 원장, 해외투자사 및 파트너사 경영진 등 50여명이 참석했다.

이번 착공은 포항에서 처음으로 수소연료전지 제조기업을 유치한 사례로, 지역 수소산업 생태계 확장의 중대한 전환점이 될 것으로 기대되고 있다.

FCI 포항 제1공장은 2021년 포항시와의 고체산화물 연료전지(SOFC) 업무협약을 기반으로 추진됐으며 대지면적 4만 8556㎡ 규모에 연간 25MW 생산능력을 갖춘 제조 라인을 단계적으로 구축한다.

이를 통해 ▲수소연료전지 스택 ▲핵심 부품 ▲수전해 시스템 생산까지 가능한 통합 공급 체계를 마련해 국내외 시장 대응력을 높일 계획이다.

특히 소형 고체산화물 전해조(SOE) 개발, 240kW급 대형 모델 상용화 등 기술 고도화를 추진함으로써 탄소중립 전환을 위한 전략 거점 역할을 강화한다.

이번 사업으로 경북도 내에서 원료–부품–완제품까지 이어지는 유일한 수소산업 밸류체인이 구축될 전망이다.

업계 전문가들은 포항에 완제품 제조기업이 들어서는 것은 산업구조 측면에서도 큰 의미가 있다며 수소연료전지 생산·수출 체계가 구축된다는 점을 강조했다.

포항시는 내년부터 수소특화단지 내 협약 기업들의 입주가 본격화될 것으로 내다보고 있다. 이번 FCI 착공을 계기로 기업 집적이 빨라지며 지역 내 수소산업 밸류체인 완성도 한층 앞당겨질 전망이다.

특히 최근 포항시에 유치된 글로벌 AI 데이터센터와의 연계로 수소연료전지를 활용한 친환경 전력 공급 체계 구축도 기대된다. 이를 기반으로 수소·에너지·AI 산업 간 융합 시너지 창출에도 속도가 붙을 것으로 전망된다.

이태원 FCI 대표는 “포항 제1공장은 대형 연료전지 상용화와 글로벌 수출의 핵심 거점이 될 것”이라며 “포항을 글로벌 수소연료전지 도시로 성장시키겠다”고 밝혔다.

이강덕 포항시장은 “FCI의 포항 투자는 수소경제 중심도시로 도약하기 위한 결정적 계기”라며 “탄소중립 시대를 선도하는 에너지 기반을 구축할 것”이라고 말했다.