14일 ‘사랑의 온도탑 제막식’ 개최 목표액 14억 7000만 원 … 2026년 2월 14일까지 모금

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 14일 구청 1층 로비에서 ‘사랑의 온도탑’ 제막식을 열고, 서울 사회복지공동모금회와 함께하는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기, 우리동네 나눔캠페인’을 시작했다.

이번 모금운동은 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 동대문구’를 슬로건으로 내년 2월 14일까지 3개월간 진행되며, 성금 목표액은 14억7000만 원이다. 지난해 목표액(13억 4000만 원)을 넘어 역대 최대 금액인 14억 2000만 원을 달성한 성과를 반영, 올해는 목표액을 1억 3000만 원 증액해 상향 조정했다.

구는 더 많은 주민이 나눔에 참여할 수 있도록 홍보를 강화하고 있다. 특히 기부 접근성을 높이기 위해 기존 1대였던 카드단말기를 2대로 확대해 관내 주요 지점과 청량리 역사 내에 추가로 비치할 예정이다.

또한 초·중·고교와 유치원·어린이집에는 미니 저금통과 홍보물품을 배부하고, 지역 기업 대상 홍보도 확대해 지난해보다 취약계층 지원 기부가 더욱 활성화되도록 추진한다.

아울러 동대문구 전용계좌로 성금을 송금한 뒤 가까운 주민센터 또는 동대문구 복지정책과에 성금 기탁서를 제출하는 방식으로도 참여할 수 있다.

‘성품기탁’은 동대문구 복지정책과 또는 거주지·사업장 소재 주민센터를 통해 기부할 수 있으며, 기부된 성금과 성품은 전액 어려운 이웃을 돕는 데 사용된다. 기부자에게는 기부금 영수증이 발급돼 연말 세제 혜택도 제공된다.

이필형 동대문구청장은 “나눔은 지역사회가 서로를 지탱하는 가장 따뜻한 힘”이라며 “이웃을 위한 나눔 문화 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.