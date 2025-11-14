[헤럴드경제=김성훈 기자] 유명 가수를 내세워 고령층을 대상으로 2000억원 대 폰지 사기(다단계 사기)를 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔다.

인천경찰청 형사기동대는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반과 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 조직 운영자 A(43) 씨와 B(44) 씨를 구속하고, 유명 가수 C(54) 씨 등 투자 유치책 67명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다.

이들은 2022년 12월부터 지난해 8월까지 서울 강남에서 본사를 운영하며 불법으로 2089억원의 투자금을 모아 306명으로부터 190억원을 가로챈 혐의를 받고 있다. A 씨 일당은 3만명 가량으로부터 투자금을 모은 것으로 파악되는데, 경찰은 이 중 경찰에 신고한 306명의 피해 금액을 190억원으로 추산했다.

전국에 35개의 지사를 둔 이들은 각지에서 사업 설명회를 열고 “원금의 150%를 300일 동안 매일 0.5%씩 지급해주겠다”며 은행 설립 출자나 온라인 쇼핑몰 등에 투자하면 고금리의 이자도 준다고 피해자들을 속였다. 유명 가수 C 씨를 업체 부의장 겸 사내이사로 내세워 투자자들을 유인했다.

그러나 이들의 사업 방식은 실제로 수익을 창출할 수 있는 능력이 없었고, 신규 투자자의 투자금을 받아 기존 투자자에게 수익으로 지급하는 다단계식 범행이었다. 결국 신규 투자자를 모집하는 것이 한계에 이르러 수익을 돌려줄 수 없었다.

피해자들은 대부분 60∼80대의 고령층으로 한 명당 최소 100만원에서 최대 10억여원을 A씨 일당에게 투자했다.

일부 피해자는 암 치료비나 집 재개발 보상금, 대출금까지 A씨 일당에게 투자해 생계가 어려워진 것으로 확인됐다. A 씨 일당은 투자금이 부족한 사람들에게 대출을 알선하며 추가 투자를 유도하는 등의 일도 벌였다.

경찰 관계자는 “이들의 범죄 수익 93억8000만원에 대해 추징보전을 신청했다”며 “고수익을 낼 수 있다는 투자 권유는 사기일 가능성이 높으니 주의해달라”고 당부했다.