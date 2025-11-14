[헤럴드경제=김성훈 기자] 경기 부천 전통시장에서 시장 내를 질주해 2명을 숨지게 하고 19명을 다치게 한 트럭에 페달 블랙박스가 있었던 것으로 확인됐다. 그 안에 찍힌 영상에는 60대 트럭 운전자가 사고 당시 가속 페달을 밟는 모습이 있었다.

경기 부천 오정경찰서는 교통사고처리특례법상 치사상 혐의를 받는 A(67) 씨의 1t 트럭 내부에서 페달 블랙박스와 그 영상을 확보했다고 14일 밝혔다.

페달 블랙박스는 가속 페달과 브레이크 페달을 찍는 블랙박스다. 몇년새 급발진 사고가 급증하면서 급발진 증거를 확보하기 위해 많이 팔렸다. A 씨 역시 사고가 날 경우 원인을 명확하게 하기 위해 스스로 페달 블랙박스를 구매해 트럭 안에 설치한 것으로 전해졌다.

그런데 경찰이 그 영상을 확인한 결과 A 씨는 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 찍혀 있었다.

블랙박스에는 영상과 함께 소리도 녹음됐으나 기계음 등으로 인해 A 씨의 발언은 들리지 않는 상태인 것으로 파악됐다.

운전자 A 씨는 당초 사고 직후 ‘급발진’을 주장했으나 이후 입장을 바꿔 페달 오조작을 인정했다.

A 씨는 전날 오전 10시 54분께 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 1t 트럭으로 돌진 사고를 내 60∼70대 여성 2명을 숨지게 하고 10∼70대 남녀 19명을 다치게 한 혐의를 받고 있다. A 씨 트럭은 사고 직전 1∼2m 후진했다가 시장 통로를 따라 132m를 질주하면서 피해자들과 시장 매대를 잇달아 들이받은 것으로 파악됐다. 사상자 21명 중 2명은 시장 상인이고 나머지는 19명은 이용객이다. 부상자 상당수는 50∼70대였다.