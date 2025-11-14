박수현 민주당 수석대변인 브리핑 “성과가 국민 삶의 변화로 이어지도록 야당과 함께 후속조치 신속히 뒷받침”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당은 14일 한미 관세 협상 및 안보 협상 결과물인 ‘조인트 팩트시트’(공동 설명자료) 발표에 대해 “국익 중심 실용외교의 결실”이라고 평가했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관 브리핑에서 “오늘 이재명 대통령이 한미 관세·안보 협상의 결과물인 ‘조인트 팩트시트’ 최종 합의문을 발표했다”며 “어려운 여건 속에서도 국익을 지키고 한미동맹을 한 단계 격상시킨 이번 협상 타결 결과를 환영한다”며 이같이 말했다.

박 수석대변인은 “무엇보다 정부를 믿고 지지해 주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “국민의 신뢰야말로 이번 협상 타결의 가장 큰 원동력이었다”고 했다.

이어 “협상 과정에서 밤낮없이 발로 뛰어주신 공무원과 기업인 여러분의 헌신과 노력이 있었기에 오늘의 결실이 가능했다”며 “이번 협상은 우리 경제가 충분히 감내할 수 있는 범위 내에서, 상업적 합리성이 입증된 투자만 진행한다는 원칙을 명확히 했다. 그 결과 원금 회수가 어려운 사업에 대한 근거 없는 우려와 불신을 말끔히 해소했다”고 했다.

박 수석대변인은 “한반도 평화와 안정을 위한 필수 전략자산인 핵추진잠수함 건조 추진, 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 권한 확대, 미 해군 함정의 국내 건조를 위한 제도적 모색 등 안보·조선 분야에서의 굵직한 진전도 이뤄냈다”며 “주한미군의 지속적 주둔, 전작권 환수를 통한 한반도 방위의 주도적 의지를 천명하고 미국의 강력한 지지를 이끌어낸 것 역시 매우 의미 있는 성과”라고 했다.

이어 “이는 한미동맹을 안보·경제·첨단기술을 포괄하는 미래형 전략동맹으로 격상시킨 역사적 전환점”이라며 “조선·원전 같은 전통 산업부터 인공지능·반도체 등 첨단산업까지 이전과는 차원이 다른 협력이 펼쳐질 것”이라고 했다.

또 “‘국제사회에는 영원한 적도 친구도 없고, 오직 국익만이 영원하다’는 대통령의 말씀처럼, 세계 10위권 경제대국이자 5위 군사대국인 대한민국은 한반도와 동북아 질서를 주도하는 중심국가로 당당히 나아가야 한다”고 했다.

그러면서 “민주당은 이번 성과가 국민의 삶의 변화로 이어지도록 야당과 함께 후속 조치를 신속히 뒷받침하겠다”며 “국민께서 보내주신 신뢰에 구체적인 성과로 보답드리겠다”고 했다.