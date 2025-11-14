공공기관-지자체 상생협력으로 탄소중립 전환 및 지속 가능한 녹색도시 구현

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 13일 인천 남동구 인천광역시청에서 인천광역시와 ‘글로벌 녹색기후 선도도시 인천’ 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 정책, 기술, 네트워크 역량을 공유하고, 지속 가능한 환경정책 추진을 통해 탄소중립 사회로의 전환을 가속화하기 위해 마련됐다.

공단은 이번 협약을 통해 중앙-지방 간 기후·환경 분야 협치 모델을 구축하고, 지역의 녹색산업 생태계 조성 및 국제 경쟁력 확보를 지원할 예정이다.

이를 위해 실무자 중심의 협조 체계와 공동 협의 창구를 마련하고, 사업 추진 과정에서 발굴된 정책, 성과, 기술은 지역사회와 산업계에 공유해 확산 기반을 다질 계획이다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “인천에 본사를 둔 환경 전문 공공기관으로서 인천의 녹색산업 육성과 탄소중립 전환 지원에 적극 나서겠다”라며 “시민, 기업, 지자체가 함께 참여하는 지속 가능한 환경정책 추진에 최선을 다하겠다”라고 말했다.