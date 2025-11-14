오바마케어 못 살린 채 임시예산안 내준 민주당 완패 분위기 속 소신 지킨 AOC 입지 굳건해져 ‘흔들리지 않는 진보 리더’ 자리매김...상원의원, 대선 출마 가능성도

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 민주당이 연방정부 일시 기능정지(셧다운) 사태까지 감행하면서 공화당과 벌인 예산안 협상에서 완패한 가운데, 알렉산드리아 오카시오-코르테즈(일명 AOC) 하원의원만 ‘유일한 승자’로 꼽히고 있다.

민주당이 공화당과 43일 넘게 예산안 협상에서 진통을 겪었던 것은 적정 보험 부담법(일명 ‘오바마케어’) 때문이다. 공화당은 임시예산안에서 오바마케어 보조금 편성을 반대했고, 민주당은 이를 고집하느라 공회전이 계속됐던 것.

결국 공화당은 장기화된 셧다운으로 인한 부담을 공략, 민주당 중도파 의원들을 포섭했고 민주당과의 협의없이 예산안을 통과시키는데 성공했다. 단일대오를 지키지 못한 민주당은 공화당에 완패한 셈이다.

이 과정에서 민주당은 내부 분열이 고스란히 드러났고, 척 슈머 상원 원내대표 등 지도부들은 리더십에 치명상을 입었다. 지방선거 완승으로 잠시 반등했던 당 분위기는 다시 처참한 수준으로 떨어졌다. 그러나 AOC(민주당·뉴욕)만큼은 민주당에서 ‘유일한 승자’가 됐다는 평이 나온다.

AOC는 예산안 협상 과정 내내 오바마케어 유지 입장을 굽히지 않고 일관된 주장을 이어가 ‘흔들리지 않는 진보 리더’로서의 입지를 구축했다는 평이다. 오바마케어는 저소득층이나 건강보험 가입이 거부됐던 이들까지도 보험을 이용할 수 있게 한 대규모 의료개혁안으로, 진보 아젠다의 핵심이다. AOC는 당 지도부가 공화당과의 협상 과정에서 보조금 지급 기한을 1년까지 축소하는 등 타협하는 것에도 반대하면서 자신의 입장을 일관되게 유지했다. 민주당 내 대표적인 진보 인사인 버니 샌더스 상원의원과 함께 여러 미디어에 나가 오바마케어의 중요성을 주장하는 등 일련의 과정을 통해 진보 성향의 유권자들 사이에서 “원칙을 지킨 유일한 정치인”이라는 명성을 듣게 됐다.

AOC는 예산안 협상 참패를 두고 당 지도부를 공개적으로 ‘비판’하면서도 ‘비난’은 하지 않아, 정치적으로도 원숙한 자세를 보이고 있다. 그는 12일(현지시간) 폴리티코와의 인터뷰에서 “슈머 대표에게 이목이 쏠리는 것은 당연하지만, 상원 지도부를 선출하는 주체는 결국 상원 민주당원들”이라며 “이 문제는 슈머 대표 개인보다 훨씬 더 큰 차원의 문제라고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “민주당에 대한 논쟁은 당의 본질과 투쟁 능력 유무에 관한 것”이라 덧붙였다. 슈머 원내대표 책임론을 주장하는 일부 의원들과 달리 구조적인 문제로 접근한 것이다.

셧다운 사태를 거치면서 정치적 중량감을 올린 AOC에 대해 오는 2028년 상원의원, 더 나아가 대선 도전론까지 거론되고 있다. 샌더스 의원이 민주당 대선 경선에 출마했을 때, 선거 운동을 조직했던 보좌진들이 AOC 의원실에 여럿 합류한 것도 이 같은 예측에 힘을 싣고 있다.

AOC의 이 같은 영향력은 당 지도부도 일찍부터 의식하고 있었던 것으로 보인다. 셧다운이 벌어지기 직전인 지난달 1일(현지시간) J D 밴스 미국 부통령은 슈머 원내대표가 AOC 등 당내 진보파의 입장에 휘둘려 예산안 협상이 안되고 있다고 비판한 바 있다. 슈머 원내대표가 진보파의 입장을 수용하려 애쓴 데에는 추후 AOC가 상원 예비선거에 나와 자신의 대항마로 떠오를까봐, 그와 척을 지지 않으려 하기 때문이라는 것이다. 이 같은 분석에는 미치 매코널 전 공화당 상원 원내대표, 마이크 존슨 공화당 하원의장 등도 동의했다.