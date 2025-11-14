HD한국조선해양 사장 직접 총괄 AIX추진실 신설 기존 AI센터·DT 혁신실 통합 그룹 AI 기술 개발 컨트롤타워 역할 수행

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 최근 그룹 인공지능(AI) 기술 개발을 총괄하는 HD한국조선해양 내 AI 전담 조직을 AIX(AI전환) 추진실로 재편, 김형관 사장이 직접 총괄하는 체제로 편제를 변경했다고 14일 밝혔다.

이는 AIX 추진실을 대표이사 직속의 독립 기구로 운영, CEO가 직접 AI 기술 개발 전반을 챙김과 동시에 신속한 의사 결정을 통해 AI 초격차 기술을 선점하기 위한 조치다.

새로 출범한 AIX 추진실은 기존 HD한국조선해양 미래기술연구원 산하 부문급 조직이던 AI센터와 디지털전환(DT) 혁신실을 통합한 본부급 조직으로 격상됐다. 그룹 AI 연구조직인 AI센터와 각종 소프트웨어 개발 업무를 담당하던 DT혁신실의 기능이 하나로 결합된 만큼 체계적인 AI 기술 개발이 가능해질 것으로 예상된다.

특히 기대되는 개발 분야는 바로 선박 설계이다. 수십 년간 축적된 데이터를 활용해 최적의 선박 설계 모델을 도출하고, 설계 과정에서 발생하는 단순 반복 작업을 줄여 생산성이 크게 향상될 것으로 전망된다. 더욱이 차세대 CAD 플랫폼 도입을 앞두고 설계 프로세스 전반에 구조적 전환이 요구되고 있는 만큼, AIX추진실은 해당 작업을 효율적으로 추진할 것으로 예상된다.

HD현대는 이번 조직 개편을 기점으로 그간 개별 과제 중심으로 진행되던 AI 사업을 통합적으로 운영한다는 방침이다. 또 조선, 건설기계. 에너지, 로봇 등 전 사업 분야에 AI 기술을 확대·적용한다는 계획이다.

현재 HD현대는 ▷미래형 첨단 조선소(FOS) 구축 ▷AI 운항솔루션 고도화 ▷무인 건설장비 상용화 ▷피지컬 AI 로봇 기술 개발 등을 위해 그룹 내 연구개발(R&D) 역량을 집중하고 있는 상황이다. AIX추진실은 AI 기술 개발의 = 컨트롤타워 역할을 수행, 각 사업별로 상이한 AI 기술 레벨과 세부 사항들을 통합 조율할 계획이다.

HD현대 관계자는 “AI는 미래 제조산업의 근간을 바꾸는 핵심 기술이자 게임체인저로서, 이미 기업의 경영 전반을 지배하기 시작했다”며 “HD현대는 이러한 흐름을 선도할 수 있는 기술 역량을 갖추기 위해 끊임없이 변화해 나갈 것”이라고 말했다.