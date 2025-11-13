[헤럴드경제=신혜원 기자] 금요일인 14일 전국이 대체로 맑겠으나 오전까지 충청권과 남부지방을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 -1∼9도, 낮 최고기온은 12∼19도로 예보됐다.

15일까지 중부 내륙·산지와 남부지방 높은 산지를 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠다.

당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.

다음은 14일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▷서울 : [맑음, 맑음] (4∼14)

▷인천 : [맑음, 맑음] (5∼13)

▷수원 : [맑음, 맑음] (2∼14)

▷철원 : [맑음, 맑음] (-1∼12)

▷속초 : [맑음, 맑음] (6∼14)

▷청주 : [맑음, 맑음] (4∼15)

▷대전 : [맑음, 맑음] (2∼15)

▷세종 : [맑음, 맑음] (2∼14)

▷전주 : [맑음, 맑음] (4∼15)

▷광주 : [맑음, 구름많음] (6∼15)

▷대구 : [맑음, 맑음] (4∼16)

▷부산 : [맑음, 맑음] (9∼19)

▷울산 : [맑음, 맑음] (7∼17)

▷창원 : [맑음, 맑음] (8∼17)

▷제주 : [맑음, 맑음] (13∼17)