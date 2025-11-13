12월 1일부 대표이사직 사임 오는 21일 임시이사회 개최

[헤럴드경제=정호원 기자] 조좌진 롯데카드 대표이사가 13일 사내게시판을 통해 직원들에게 사임 의사를 밝혔다.

조 대표는 사내게시판에 ‘대표이사로서 마지막 책임을 지겠습니다’라는 제목의 글을 통해 오는 21일에 열릴 임시이사회에서 12월 1일부로 대표이사직 사임을 통보하겠다는 의사를 직원들에게 알렸다. 조 대표는 내년 3월 임기 종료를 앞두고 총괄 책임과 해킹 재발방지 의지 차원에서 조기 자진사임에 나선 것이다.

이와 함께 롯데카드 기타비상무이사로 있던 대주주 MBK파트너스 김광일 부회장도 같은 날 이사회에서 사임할 것으로 알려졌다.

지난 10월 31일에는 본부장 4명을 포함한 고위급 임원 5명이 자진 사임하고, 임원 인사와 대규모 조직 개편을 시행한 바 있다.

오는 21일 롯데카드 임시이사회에서는 새로운 대표이사 선임을 위한 공식적인 절차가 개시된다. 다만 관계 법령에 따라 차기 대표이사가 정해질 때까지는 조 대표가 대표이사로서의 권리와 의무는 지속하게 된다.

지난 8월 말 발생한 대규모 해킹 사고로 인해 개인정보 유출 피해를 본 롯데카드 고객 수는 297만명에 이르는 것으로 확인됐다. 이 중 카드 번호, 유효 기간, CVC 번호(카드 뒷면 3자리 숫자), 비밀번호 등 부정 결제에 이용될 수 있는 정보까지 유출된 고객은 28만명이었다. 해외 온라인 가맹점은 본인 인증을 거치지 않고도 이런 카드 정보와 비밀번호 앞 두 자리를 입력해 결제가 가능해 우려가 커진 바 있다.