[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 구청 여성 간부 공무원들이 전국노래자랑 무대에 오른 구청장의 백댄서 역할을 하기 위해 공무 목적의 출장을 신청 사실이 알려져 논란이다.

13일 광주 북구에 따르면 KBS 전국노래자랑 ‘광주 북구편’ 녹화가 지난 6일 오후 2시 동강대학교 운동장에서 열렸다.

2시간30분 동안 이어진 녹화에는 문인 구청장·북구의회 의원들·주민 등 1000여명이 참석했다.

특히 이날 문 구청장은 녹화 도중 무대에 올라 트로트 곡을 불렀는데, 북구청 국·과장급 여성 공무원 8명은 구청장을 따라 올라가 백댄서 역할을 하며 춤을 췄다.

선글라스를 쓰고 스카이프를 머리에 두른 이들은 문 구청장이 노래하는 내내 그의 뒤에 서서 응원도구를 흔들며 분위기를 띄웠다.

그러나 이들이 평일에 열린 행사에 참석하기 위해 공무 목적의 출장 신청을 내 적절성 논란이 일고 있다.

노래 부르는 구청장 뒤에서 춤을 추는 것을 공무라고 볼 수 없을뿐더러 무대에 오른 직원들이 모두 여성이라는 점에서 성인지감수성이 떨어진다는 주장이다.

같은날 공무원노동조합 광주본부는 성명을 내고 “공무원들을 들러리 삼아 다른 공무원들의 자존감을 무너뜨렸다”며 “자발적 참여라고 해도 이를 용인한 구청장의 책임이 크다”고 지적했다.

민주노총 광주본부 역시 보도자료를 통해 “백댄서 역할을 위해 공무수행 출장 처리한 것은 명백한 세금낭비”라며 “자발이라는 말로 여성 간부 공무원들을 동원하는 행태는 성인지감수성이 얼마나 빈약한지를 보여준다”고 비판했다.

북구 관계자는 이에 대해 “친한 간부 공무원들끼리 논의를 통해 자발적으로 무대에 오른 것”이라며 “특정 성별의 공무원들만 무대에 오른 것은 우연”이라고 말했다.

한편 북구에서는 지난 2022년에도 KBS 전국노래자랑 녹화에서도 비슷한 무대가 있어 비판을 받은 바 있다.