자민·유신, 연정 수립시 추진 합의…방위성 내 반대 견해도

[헤럴드경제=김지헌 기자] 일본 정부가 자위대 계급 명칭을 외국 군대와 비슷한 형태로 바꾸는 방안을 추진하고 있다고 산케이신문이 13일 보도했다.

현재 자위대 계급은 장군 가운데 가장 높은 ‘장’(將)부터 일반 병사 중 가장 낮은 ‘2사’(2士)까지 16개로 나뉜다.

별이 3개와 4개인 장군은 별도 구분 없이 모두 장에 속한다. 육상·해상·항공 자위대를 각각 통솔하는 별 4개 장군은 ‘막료장’이라고 하지만 공식 계급은 아니다.

일본 정부는 막료장 계급을 ‘대장’으로 새롭게 정하고, 대령과 대위에 각각 해당하는 ‘1좌’(1佐)와 ‘1위’(1尉)는 ‘대좌’, ‘대위’로 바꾸는 방안을 검토하고 있다.

아울러 2좌와 3좌는 중좌와 소좌로, 2위와 3위는 중위와 소위로 변경할 예정이다. 일반 병사인 1사와 2사는 1등병, 2등병으로 바꿀 방침이다.

다만 방위성 내에는 현재 계급 명칭이 익숙해 변경이 불필요하다는 의견도 있는 것으로 알려졌다.

집권 자민당과 연립 여당 일본유신회는 지난달 연립정권 수립 시 작성한 합의문에서 자위대 계급, 복제, 직종 등의 국제 표준화를 2027년 3월까지 실행하기로 했다.

자위대는 명목상 군대가 아니어서 독자적 계급 명칭을 써 왔으나, 국제 표준화 측면에서 군대와 비슷한 방식으로 바꿔야 한다는 견해가 제기돼 왔다. 또 1좌와 3좌 중 어느 쪽이 높은 계급인지 알기 어렵다는 지적도 있었다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 자위대 계급 명칭 변경 관련 질문에 “방위력 핵심인 자위대원이 높은 사기와 긍지를 갖고 임무를 수행할 수 있는 환경을 정비할 필요가 있다”고 말했다.

이어 계급 변경을 ‘국제 표준화’로 지칭하고 “검토 내용에 대해 답할 단계는 아니지만, 여당 간 합의도 고려해 속도감 있게 검토를 진행할 것”이라고 덧붙였다.

아울러 자위대 직종 명칭도 보통과는 ‘보병과’, 특과는 ‘포병과’, 시설과는 ‘공병과’ 등으로 바꾸는 안이 유력시되고 있다고 산케이가 전했다.