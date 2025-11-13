3분기 누적 매출 4292억…전년 대비 10% 신장 월 6회 이상 구매 충성고객 비중 4.1%P 확대 “새벽배송·혁신기술·충성고객 기반 성장 지속”

[헤럴드경제=강승연 기자] 이커머스 플랫폼 티몬을 인수한 오아시스마켓이 대대적 투자에도 3분기에도 흑자 기조를 유지했다.

오아시스마켓은 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 47% 감소한 26억7000만원으로 잠정 집계되며 흑자를 이어갔다고 13일 밝혔다. 올해 3분기 누적으로는 124억7000만원을 기록했다.

분기 영업이익 감소는 무인 자동화 매장 출시에 따른 초기 투자 비용과 더불어 대중적인 고객 확보를 위한 마케팅 및 광고 집행을 전략적으로 확대한 결과다.

3분기 매출은 1453억원으로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 3분기 누적 매출은 4292억원으로 10% 신장했다.

오아시스마켓은 3분기 소형 AI(인공지능) 무인계산 시스템 ‘루트100’을 도입한 전 세계 최초 무인 자동화 매장을 새롭게 선보였다. 온·오프라인 고객 접점을 확대하고 인지도 제고를 위한 마케팅 활동을 강화한 것이 매출 증가로 이어졌다고 분석했다.

핵심 동력으로 자리 잡은 온라인 사업 부문 역시 성장을 견인했다. 3분기 온라인 매출액은 전년 동기 대비 18% 급증했으며, 작년 누적 대비로도 15%의 높은 성장률을 보였다.

9월 누계 기준 월 1회 이상 구매 고객 수는 전년 동기 대비 16% 증가했다. 앱 방문 빈도는 28% 늘었고, 월 6회 이상 구매한 충성 고객이 전체 매출에서 차지하는 비중은 전년 동기 대비 4.1%포인트 확대됐다.

오아시스마켓은 “앞으로도 독보적인 새벽배송 경쟁력과 혁신 기술, 충성도 높은 고객층을 기반으로 견조한 흑자 이익을 확보하며 안정적이고 지속적인 성장을 이끌어갈 것”이라고 말했다.