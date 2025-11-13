현정은 “도전적인 현대정신 표현”

현대그룹은 그룹 홈페이지를 통해 11개월에 걸쳐 개발한 전용서체 ‘네오현대’를 공개(사진)했다고 13일 밝혔다.

네오현대는 새로움을 뜻하는 ‘네오(NEO)’와 그룹명 ‘현대’를 결합한 서체 이름으로 혁신과 도약의 이미지를 강조, 신뢰를 기반으로 미래로 나아간다는 의미를 담고 있다.

서체 모양을 살펴보면 네모틀을 가득 채운 단단한 골격은 믿음직하고 듬직한 인상을 주고, 글자의 자소(글자를 구성하는 최소 단위인 자음과 모음)와 이음줄기(자소를 자연스럽게 연결되도록 해주는 획의 흐름)에는 속도감을 나타내는 곡선을 그려내 새롭고 도전적인 현대정신을 구현했다.

네오현대는 고딕스타일로 제목용 2종, 본문용 3종 등 총 5종으로 구성됐다. 한글 1만1172자, 영문 94자, 숫자와 특수기호 986자를 지원해 국영문 모두 다양한 환경에서 활용할 수 있다.

이번 서체 개발은 모든 과정에서 임직원들이 직접 뜻을 모아 제작했다. 현대그룹은 지난해 12월 ‘사내 전용서체 TF’를 발족했다. 서체 개발 방향, 모양, 의미, 이름 등 중요한 단계마다 설문과 사내 공모를 통해 그룹 임직원들의 의견을 광범위하게 취합해 결정했다. 현정은 현대그룹 회장은 서체 가이드북에서 “새롭고 도전적인 현대정신을 잘 표현할 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

현대그룹은 앞으로 새로운 서체를 그룹 내 모든 문서는 물론 명함, 달력·다이어리, 홈페이지 등을 비롯해 계열사 주요 제품과 서비스 등에도 활용할 계획이다. 외부인 또한 현대그룹 홈페이지를 통해 무료 다운로드를 받아 자유롭게 사용할 수 있다. 서재근 기자