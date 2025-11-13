적립한도·전월실적·연회비 無 Npay 머니카드 2주년 기념 한정판 플레이트 선보여

[헤럴드경제=유혜림 기자] 출시 2주년은 맞은 네이버페이의 선불카드인 ‘Npay 머니카드’가 이용자들에게 평균 2만원의 혜택을 제공한 것으로 나타났다.

네이버페이는 ‘Npay 머니카드’가 출시된 이후 총 168개국에서 사용됐다며 13일 이같이 밝혔다. 많게는 누적 185만원을 적립 받은 사례도 있었다. 이용 빈도가 높은 국가는 일본, 미국, 호주, 이탈리아, 프랑스 순으로 조사됐다.

지난 2023년 11월 출시된 ‘Npay 머니카드’는 선불충전금인 Npay 머니와 적립 받은 Npay 포인트를 카드 형태로 소지하여 전세계 온·오프라인 어디서든 사용 가능한 선불카드다. 특히 적립한도와 전월실적, 연회비가 없이도 해외 온·오프라인에서 사용 시 3%를 한도 없이 적립 받을 수 있다는 게 장점이다. 국내에서도 0.3% 포인트 적립 혜택을 제공한다.

네이버페이는 출시 2주년을 맞아 디자인 스튜디오 ‘제로퍼제로’와 협업한 한정판 디자인 플레이트를 선보인다. 선착순 15만장을 준비했으며 신규 가입자 뿐만 아니라 기존 가입자들도 신청 가능하다.

이번 한정판 ‘Npay 머니카드’는 네이버와 Npay 앱에서 ‘Npay머니카드’를 검색하면 확인할 수 있으며, Npay 앱에서 신청 가능하다.