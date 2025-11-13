[헤럴드경제=최원혁 기자] 이재명 대통령 생가 복원을 추진했던 김덕현 서대문구의회 의회운영위원장(더불어민주당)이 안건을 철회하기로 했다.

13일 서대문구의회에 따르면 김 위원장은 “의도치 않게 논란이 되면서 여러 우려의 목소리를 듣게 돼 송구스러운 마음”이라며 “자칫 대통령실에까지 부담이 될 것 같아 본회의에 상정되지 않도록 철회할 계획”이라고 밝혔다.

그러면서 “결의안에 대한 진실이 왜곡되는 것에서 나아가 정치적으로 흘러가고 잘못된 공격 대상이 되는 부분에 심히 유감”이라며 “이 부분은 별도로 대처해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

경북 안동 출신인 김 위원장은 제310회 서대문구의회 2차 정례회를 통해 “안동에 새로운 관광인프라가 될 수 있다. 서울 구의원이지만 미약하게나마 도움이 되고자 한다”며 이 건의안을 발의했다.

건의안은 지난 11일 해당 상임위인 의회운영위원회를 통과했지만 안동에 있는 생가 복원 건의에 서울 구의회가 나서는 모양새를 띠면서 다양한 해석을 낳았다.