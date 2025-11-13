카드 기반 자동화로 현금 중심 정산 시스템 개선

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스의 전자지급결제대행(PG) 계열사 토스페이먼츠가 물류기업 에스티엘 스타트투데이와 구매전용카드 기반 결제 시스템 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약식은 지난 12일 서울 강남구 역삼동 토스페이먼츠 본사에서 열렸다. 우송수 토스페이먼츠 사업총괄과 강태영 에스티엘 대표를 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 현금 중심으로 운영되던 정산 구조를 카드 기반 자동화 시스템으로 전환한다. 에스티엘 물류 서비스를 이용하는 파트너사들은 구매전용카드 발급을 통해, 투명하고 효율적인 정산 환경을 구축할 수 있다. 회계 자동화, 현장 결제 편의성도 제공한다.

토스페이먼츠와 에스티엘은 이번 협약을 계기로 국내 물류뿐 아니라 해외 네트워크까지 적용 범위를 넓혀 나갈 계획이다. 에스티엘의 물류 인프라를 바탕으로 토스 그룹 내 물류 서비스 운영을 지원하는 등 그룹 차원의 물류·결제 효율화를 단계적으로 추진하고자 한다.

토스페이먼츠 관계자는 “이번 협약은 결제 기술과 물류 인프라가 만나 산업의 효율을 높이는 의미 있는 시도”라며 “토스페이먼츠는 앞으로도 물류 산업 전반의 결제·정산 프로세스를 디지털화하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.