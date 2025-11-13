시니어 봉사단체 키니스 장난감 병원과 협력 “세대 간 교류와 공존의 의미 담아”

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 스웨덴대사관 및 키니스 장난감 병원과 함께, 연말을 앞두고 ‘볼보 장난감 병원’ 행사를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 아이와 부모가 함께 장난감을 고치며 따뜻한 나눔을 실천하고, 북유럽 크리스마스의 정취를 함께 느낄 수 있도록 기획됐다. 볼보자동차가 추구하는 가족, 함께함, 지속가능성의 가치를 일상 속에서 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.

지난 10일 서울 성북구 스웨덴 대사관저에서 진행된 이번 행사에서는 참가 가족들이 아이와 함께 고장난 장난감을 가져와 키니스 장난감 병원의 ‘장난감 박사’들에게 전달했다. 키니스는 은퇴한 공학 박사, 교사, 제조업 전문가 등으로 구성된 시니어 봉사단체로, 수리를 통해 자원의 순환과 따뜻한 나눔을 실천하며 15년째 활동을 이어오고 있다.

‘키니스(Kinis)’는 ‘Kid(어린이)’와 ‘Silver(노인)’의 합성어로, 세대 간 공존과 나눔의 가치를 상징한다. 이번 행사에서 수리된 장난감 역시 이러한 취지에 따라 새 생명을 얻어, 추후 육아 관련 사회 복지단체에 기부될 예정이다.

행사장에는 크리스마스 분위기로 꾸며진 볼보의 플래그십 세단 S90 멀버리 레드 차량이 전시되어 북유럽 감성의 따뜻한 연말 분위기를 더했다. 아울러 장난감 수리를 기다리는 가족을 위한 컬러링존과 벌룬존이 운영되어 아이와 부모 모두가 함께 즐길 수 있는 크리스마스 체험 공간이 마련됐다.

특히 이번 스웨덴대사관 행사를 시작으로, 오는 15일부터 12월 14일까지 약 5주간 전국 볼보자동차 전시장에서도 ‘볼보 장난감 병원’ 콘셉트를 이어간다.

전시장 방문 고객들은 시승 체험과 함께 장난감을 기부하며 따뜻한 나눔을 실천할 수 있고, 크리스마스 분위기를 느낄 수 있는 순로기 머리띠 증정과 컬러북 DIY 키트 체험 프로그램에도 참여할 수 있다. 해당 기간 동안 전시장에서 모아진 장난감들 또한 키니스 병원을 통해 수리된 후 필요한 육아 관련 사회복지 단체에 기부될 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “아이들의 장난감이 다시 살아나는 이 작은 순간이 세대 간 따뜻한 연결과 지속가능한 가치를 일깨우는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 가족과 함께 더 나은 세상을 만들어가기 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.

한편, 볼보자동차코리아는 어린이와 가족의 안전, 이동의 자유를 지원하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

올해에는 푸르메재단과의 협력을 통해 장애 어린이들에게 맞춤형 보조기구를 지원했으며, 한국보육진흥원 및 서울시 육아종합지원센터와 협력해 어린이 교통안전 인식 개선을 위한 ‘옐로카드(안전 키링)’ 1만5000여 개를 기증했다.