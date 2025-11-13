5년간 보험금지급 36만건 분석 고혈압보다 발병 후 의료비 1.4배↑

[헤럴드경제=서지연 기자] 국내 당뇨병 발병환자 중 3040세대 비중이 3명 중 1명 이상인 것으로 분석됐다.

13일 한화생명이 ‘세계 당뇨병의 날’(11월 14일)을 맞아 5개년(2021~2025년) 보험금 지급 데이터 36만건을 분석한 결과, 2021년 27.3%였던 3040세대 비중이 올해는 35.4%로 증가했다. 같은 기간 5060세대가 67.4%에서 55.5%로 감소한 것과 대조된다. 이에 대해 한화생명은 중·장년층 중심의 만성질환인 당뇨병이 빠르게 젊어지고 있다고 풀이했다.

성별로는 남성의 30~40대 발병 비중은 5년 전 30.6%에서 올해 41.4%로 뛰었다. 여성도 23.3%에서 27.4%로 늘었다.

문제는 당뇨병이 고혈압보다 합병증 발생 위험이 높다는 점이다. 40대 당뇨 환자의 암·뇌심혈관질환 보험금 청구율은 7.4%, 50대는 10.6%로, 같은 연령대의 고혈압 환자(6.3%, 9.1%)보다 높았다.

의료비 부담도 더 커졌다. 당뇨 발병 후 2년 이내 실손보험금 청구 기준 1인당 평균 의료비는 약 333만원으로, 고혈압 환자(약 242만원)보다 1.4배 많았다.

전경원 한화생명 데이터통합팀장은 “당뇨병은 발병보다 이후 관리가 더 큰 비용과 노력이 드는 질환임이 확인됐다”며 “3040세대의 조기 발병은 합병증 가능성이 높아, 생활습관 관리와 조기 진단이 필수”라고 강조했다.