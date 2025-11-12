[헤럴드경제=고승희 기자] 전속계약 분쟁에 한창이던 뉴진스의 두 멤버 해린과 혜인이 소속사 어도어로 복귀한다.

어도어는 “뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다”고 12일 밝혔다.

뉴진스 멤버들은 하이브와의 갈등으로 해임된 민희진 전 대표의 복귀 요구가 받아들여지지 않자, 지난해 11월 어도어와의 신뢰 관계가 파탄났다며 전속계약이 해지됐다고 주장했다.

이후 같은 해 12월 어도어는 전속계약 유효확인 소송을 냈고, 본안 소송 결론이 나기 전까지 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청도 냈다. 법원은 가처분 사건과 1심에서 모두 어도어와 승소했다. 이후 뉴진스는 즉각 항소 의사를 밝혔으나, 소송이 다시 시작되기도 전에 두 멤버의 복귀가 성사됐다.

어도어는 “두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다”고 밝혔다.

그러면서 “해린과 혜인이 원활한 연예 활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “팬 여러분들의 따뜻한 응원을 부탁드리며 멤버들에 대한 억측은 자제해주실 것을 정중히 당부드린다”고 말했다.