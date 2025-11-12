3분기 매출 5.8% 줄어든 4조7861억원 “정부 석화 산업 구조조정에 적극 대응할 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼은 올해 3분기 연결기준 매출액 4조7861억원, 영업손실 1326억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 매출은 5.8% 줄었지만, 적자 폭은 68.2% 개선됐다.

롯데케미칼은 “중장기 경쟁력 확보 및 현금흐름 개선 위해 구조적인 사업 체질개선 활동을 적극 추진 중”이라고 강조했다. 이어 “정부의 석유화학 산업 구조조정에 적극 대응하고 비핵심 자산 매각도 속도감 있게 적극 추진해 본원적 경쟁력 확보와 재무 안정성을 강화해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

주요 사업 및 자회사별 실적을 살펴보면 기초화학은 매출액 3조3833억원, 영업손실 1225억원을 기록했다. 정기보수 종료에 따른 일회성 비용 제거, 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선 등으로 손실액이 줄었다. 다만 4분기에는 글로벌 석화 시황을 둘러싼 대외 불확실성이 해소되지 않으면서 실적 부진이 예상된다.

첨단소재는 매출액 1조222억원, 영업이익 575억원을 기록했다. 전방 산업 수요 감소에도 불구하고 고부가 제품 판매 확대로 견조한 수익성을 유지했다. 계절적 비수기에 진입하는 4분기에는 정기보수 영향으로 판매량 감소가 예상된다.

롯데정밀화학은 매출액 4434억원, 영업이익 276억원을 기록했다. 염소계열 제품의 국제가 상승과 정기보수 종료 효과로 수익성이 개선됐다. 4분기에는 전방 산업 보합세 속에서도 고부가 제품 중심의 판매를 확대할 계획이다.

롯데에너지머티리얼즈는 매출액 1437억원, 영업손실 343억원을 기록했다. 생산성 개선 노력에도 불구하고 고객사 조정의 영향으로 적자가 지속됐다. 4분기에는 인공지능(AI)용 고부가 회로박, 에너지저장장치(ESS)용 전지박 등 전략적 판매 확대를 지속할 계획이다.