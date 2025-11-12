AID 협의체 출범…공공데이터·AI 기반 지역 혁신·인재양성 공동 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용정보원이 충북권 주요 대학 및 공공기관과 손잡고 인공지능(AI)·디지털 역량 강화를 위한 협력에 나섰다.

12일 청주대학교에서 열린 ‘충북지역 AID(Artificial Intelligence & Digital) 역량 강화 다자간 업무협약(MOU)’에는 한국고용정보원을 비롯해 정보통신산업진흥원, 한국가스안전공사, 한국교육개발원, 한국교육과정평가원, 한국과학기술기획평가원 등 6개 공공기관과 충북권 9개 대학이 참여했다.

이번 협약을 통해 참여 기관들은 ▷공동 연구 및 기술 교류 ▷디지털 혁신 기반 공동사업 추진 ▷소프트웨어 중심 사회 실현을 위한 협력 ▷직원 전문성 강화와 교육 기회 확대 등 다방면의 협업 체계를 구축할 계획이다.

이창수 고용정보원장은 “이번 협약을 계기로 충북 지역의 공공기관과 대학이 함께 디지털 전환과 인공지능 혁신의 중심축으로 성장할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로도 공공데이터와 AI 기술을 활용해 지역 고용 혁신과 디지털 인재 양성에 기여하겠다”고 말했다