빨간펜 창립 40주년 맞아 부스 운영 대표 전집·학습지 등 체험·상담 진행

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원 빨간펜은 11월 13일부터 16일까지 4일간 서울 삼성동 코엑스 A홀에서 열리는 ‘제56회 서울국제유아교육전&키즈페어(유교전)’에 참가한다고 12일 밝혔다.

교원 빨간펜은 올해 브랜드 창립 40주년을 맞아 ‘40년의 교육, 40년의 사랑’ 콘셉트로 부스를 꾸려 운영한다. 브랜드 홍보관과 체험 공간뿐만 아니라 미니 도서관 및 쉼터를 운영해 다양한 전집을 읽고, 쉬어갈 수 있게끔 공간을 마련했다.

체험존에서는 ▷전집 ▷학습지 ▷외국어 프로그램 등을 만나볼 수 있다. 대표 전집으로는 교원 빨간펜이 오은영 박사와 공동 기획 및 개발해 선보인 ‘OH! MY 감정 그림책’과 영유아 대상 전집 패키지 ‘첫걸음 패키지’ 등이 있다.

또 모든 과목 교과서와 연계한 진도식 맞춤 학습을 제공하는 ‘아이캔두(AiCANDO)’도 만나볼 수 있다. 유아 영어부터 실전 영어, 영어 문해력까지 자연스레 함양할 수 있도록 콘텐츠를 강화한 ‘도요새잉글리시’ 등도 체험해 볼 수 있다.

현장에서는 학생별 연령 및 상황에 맞는 학습 프로그램 추천과 학습 방법 안내를 위한 상담도 진행한다. 아울러 방문 및 현장 계약 고객을 대상으로 풍성한 혜택의 자체 이벤트를 실시한다.

멤버십 상품을 계약한 고객에게는 ▷부엉이 책장 꿈/생각 전집 ▷삼국지 전집 ▷서유기 전집 중 1개 전집 세트를 증정한다. 또 부스 상담을 실시한 전 고객을 대상으로 ▷빨간펜 타포린백 ▷프리미엄 전집 낱권 ▷키클랩 샘플 2포 ▷두비 담요를 모두 증정한다. 이 외에도 페이스페인팅 및 구매 고객 추첨 이벤트 등을 진행해 고객 접점을 강화할 예정이다.

교원 빨간펜 관계자는 “지난 7월 열린 ‘제55회 유교전’에 참가했을 당시 교원 빨간펜 부스에는 상담 고객이 끊이지 않을 정도로 큰 관심을 얻은 바 있다”며 “이번 유교전에도 고객 반응이 가장 좋았던 미니 도서관과 쉼터를 운영해 브랜드 경험을 쌓을 수 있도록 운영할 예정이며, 현장 이벤트 혜택도 대폭 강화했다”고 말했다.

한편, 유교전은 영유아 관련 교육 및 교구&교재, 완구 등을 만나볼 수 있는 국내 최대 유아·아동 전시회다.