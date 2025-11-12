[헤럴드경제=강승연 기자] ‘에이블리’, ‘4910(사구일공)’, ‘아무드(amood)’를 운영하는 에이블리코퍼레이션이 글로벌 e스포츠 기업 ‘T1’의 ‘리드 파트너’로 공식 스폰서십 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

에이블리 공식 후원은 내년 1월부터 시작된다. 이번 스폰서십은 에이블리가 국내 스포츠 구단과 맺는 첫 파트너십이자, T1이 국내 이커머스 기업과 손잡은 최초 사례다.

월 1000만 사용자를 보유한 ‘국내 1위 여성 패션 플랫폼’과 글로벌 대회 최다 우승 기록을 보유한 ‘1위 e스포츠 구단’의 만남이라는 점에서 의미가 크다. 향후 에이블리는 T1 선수단 및 구단 전체의 퍼포먼스 향상과 경쟁력 강화를 위한 재정적 투자 및 지원을 제공하는 핵심 후원사 역할을 수행한다.

T1은 롤 국제 대회에서 최다 우승 기록을 보유한 글로벌 명문 e스포츠 구단이다. 지난 9일 2025 롤 국제 대회 결승전에서 우승하며 롤 국제 대회 사상 첫 3연패(쓰리핏)를 달성했다. 이번 우승으로 T1은 롤 국제 대회 통산 6번째 우승을 기록했다. 라인별로 탑에는 ‘도란’ 최현준, 정글에는 ‘오너’ 문현준, 미드에는 ‘페이커’ 이상혁, 봇 듀오는 ‘구마유시’ 이민형과 ‘케리아’ 류민석 등 뛰어난 기량을 갖춘 선수들로 구성돼 있다.

이번 스폰서십 체결에 따라 T1 선수들은 내년부터 에이블리의 로고 패치가 부착된 유니폼을 착용하는 등 에이블리의 공식 후원을 받게 된다. 유니폼을 비롯해 에코백, 텀블러 등 공식 굿즈 판매처는 T1 자사몰과 에이블리코퍼레이션이 운영하는 에이블리, 4910, 아무드가 된다. 이 밖에도 다양한 협업 및 온·오프라인을 넘나드는 마케팅 활동을 통해 전 세계 e스포츠 팬덤과 접점을 확대할 계획이다.

MZ세대를 핵심 고객층으로 둔 양측은 패션과 e스포츠라는 서로 다른 산업이 맞닿는 접점에서 새로운 고객 경험이 만들어질 것으로 기대한다고 전했다. 에이블리, 4910, 아무드 3개 플랫폼의 사용자는 e스포츠 문화와 콘텐츠에 자연스럽게 노출된다. 동시에 팬덤은 신규 협업을 통해 다채로운 상품과 서비스를 경험하며 만족도를 높일 수 있어, 양측 사용자와 팬덤 간 긍정적인 선순환 효과가 이어질 것으로 전망된다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “양사의 만남을 통해 글로벌 시장에서 한국의 위상을 높일 수 있기를 기대한다”고 말했다.