1년 전부터 대량구입으로 가격 낮춰

[헤럴드경제=정석준 기자] 이마트는 오는 13일부터 19일까지 ‘와인장터’를 연다고 밝혔다.

올해 18년차를 맞은 이마트 와인장터는 연중 상·하반기 한 차례씩 진행하는 정기 행사다. 이마트는 하반기 와인장터를 10월에 개최했으나 이달과 다음 달 와인 매출이 다른 달보다 두 배 정도 많은 점을 반영해 행사 시기를 이달로 조정했다.

이마트는 고환율 등 원가 인상 요인에도 불구하고 1년 전부터 행사를 준비하면서 와인을 대량 구입해 가격을 낮췄다고 설명했다.

‘몰리두커 더 복서’는 행사 카드로 결제 시 상반기 와인장터 때보다 4천원 이상 가격을 더 내렸다. ‘비엔지 토마스 바통 리저브 마고’와 ‘투 핸즈 홉스 앤 드림스’는 해외 판매 평균가보다 저렴하게 판매한다.

화이트·스파클링 와인은 국내에서 보기 힘든 신상품을 선보이고 30% 할인한다. ‘두게싸 리아 피에몬테 브라케토’와 ‘마리스 줄뤼’ 등은 9900원에 준비했다.

고아라 이마트 주류 바이어는 “지속되는 고환율에도 이마트의 협상 노하우와 바잉 파워(구매력)를 통해 합리적인 가격에 와인을 선보이게 됐다”며 “와인장터를 통해 고객들이 와인의 매력과 함께하는 즐거운 연말을 보낼 수 있을 것”이라고 말했다.