프랑크푸르트 인근·대서양 연안에 각각 데이터센터 신설·확대 엔비디아·앤트로픽도 최근 유럽 투자·협업 확대

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국 대형 기술기업들이 잇달아 유럽에 대규모 인공지능(AI) 투자에 나서고 있다.

알파벳 자회사 구글은 11일(현지시간) 독일 베를린에서 기자회견을 통해 2029년까지 독일의 AI 기반 시설 등에 55억 유로(약 9조3000억원)를 투자하겠다고 밝혔다. 투자금액 중 일부를 통해 독일 경제의 중심지인 프랑크푸르트 인근 도시 디첸바흐에 새 데이터 센터를 건설할 계획이다. 프랑크푸르트 인근에 있는 2023년 개장 하나우 데이터센터도 확장하기로 했다.

구글은 클라우드가 데이터 역외 반출 금지 등 유럽의 규제를 준수하면서도 AI 기능을 활용할 수 있도록 도와줄 것이라고 설명했다. 데이터센터에 필요한 전력은 독일 에너지 기업 엔지(Engie)에서 청정에너지 전기를 구매해 공급할 계획이다.

구글은 엔지와 탄소중립에너지(CFE) 파트너십을 확대하는 등 육상·해상 풍력과 태양광 에너지 활용을 확대할 계획이다. 이를 통해 구글의독일 사업장은 2026년까지 탄소 배출이 없는 에너지 비율을 85%까지 늘릴 수 있다고 구글은 내다봤다.

구글은 20세기 초 독일 우정청으로 사용된 자사의 뮌헨 사무소 ‘아르눌프포스트’를 확장하고, 프랑크푸르트와 베를린 사무소도 확대하기로 했다. 이번 투자의 독일 GDP 기여분이 연평균 10억1600만 유로(약 1조7000억원)에 달할 것으로 추산했다. 일자리도 9000개를 창출할 것으로 내다봤다.

기자회견에 참석한 라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관은 이번 구글의 투자에 대해 “독일을 사업 거점으로 삼는 진정 중요한 신호”라고 평가했다.

클링바일 부총리는 회견에서 독일 정부가 인프라 관련 기금을 조성했다고 언급했으나, 구글의 이번 투자에는 국가 보조금이 제공되지 않을 것이라고 설명했다.

마이크로소프트(MS)도 리스본에서 남쪽으로 150㎞ 떨어진 포르투갈 항구도시 시네스에 100억 달러(약 14조6000억원)를 투자해 데이터센터를 건설한다고 로이터 통신이 이날 보도했다.

MS의 이번 투자는 엔비디아와 데이터센터 개발사 스타트캠퍼스, AI 인프라 플랫폼 엔스케일 등과 협력해 이뤄진다.

리스본에서 열린 ‘웹 서밋 리스본 2025’ 콘퍼런스에 참석 중인 브래드 스미스 MS 사장은 “이번 투자는 포르투갈이 유럽 내에서 책임감 있고 확장할 수 있는 AI 개발의 기준이 되는 데 기여하고 있다”고 강조했다.

로이터 통신은 포르투갈의 대서양 연안이 유럽·아프리카·아메리카 대륙을 연결하는 해저 케이블의 핵심 허브이자 월드와이드웹(WWW)의 중추 역할을 수행하는 최적의 위치라고 설명했다.

대형 기술기업들은 최근 앞다퉈 유럽지역 투자에 나서고 있다. 엔비디아는 지난 4일 독일 도이체텔레콤과 함께 10억 유로(약 1조6000억원)를 투자해 세계 최초의 AI 산업단지를 뮌헨에 세운다고 밝힌 바 있다.

AI 챗봇 ‘클로드’를 운영하는 앤트로픽도 최근 프랑스 파리와 독일 뮌헨에 새 사무소를 신설하고 영국·아이슬란드와 협업을 확대했다.

유럽연합(EU) 집행위원회는 최근 AI 기업의 지역 내 투자를 유치하기 위해 AI 관련 법을 간소화하고 유예 기간을 확대하는 등 규제 완화를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.