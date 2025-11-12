[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주가 2025 APEC 정상회의 개최지로 세계의 주목을 받으면서 관광객이 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다.

12일 경주시에 따르면 시가 한국관광데이터랩 통계을 분석한 결과 올해 10월 1일부터 11월 4일까지 한 달여간 경주를 찾은 방문객은 589만 6309명으로 확인됐다.

이는 지난해 같은 기간의 479만 8838명보다 22.8% 증가한 수치다. 특히 외국인 방문객은 20만 6602명으로, 지난해 같은 기간(15만 2363명)에 비해 35.6%나 늘었다.

관광지별로는 황리단길과 대릉원 방문객이 118만 6714명으로 지난해 96만 4653명보다 23% 더해졌다.

또 동궁과 월지 입장객도 24만 2522명으로 전년 동기와 비교해 5.6% 늘어나는 등 주요 관광지가 전반적으로 활기로 넘쳤다.

경주시는 이같은 방문객 급증을 APEC 효과가 가시화된 결과로 보고 있다.

정상회의 기간 경주지역 곳곳에서 정상회의 본행사와 기업인자문위원회, 문화공연, 미디어 취재 등 다양한 국제행사가 연이어 열렸고 국내외 언론이 경주의 주요 관광지를 집중 조명하면서 도시 인지도와 호감도가 급상승했다는 분석이다.

특히 황리단길과 대릉원은 정상회의 대표단과 외신 기자들의 주요 방문 코스로 꼽히며 SNS와 해외 매체를 통해 수없이 노출됐고 천년고도 경주의 감성과 전통이 어우러진 거리 풍경은 외국인 방문객 증가로 직결된 것으로 보고 있다.

주낙영 경주시장은 “APEC 정상회의는 경주가 국제무대에서 다시 주목받는 계기가 됐다”며 “행사 준비 과정에서 쌓은 행정 역량과 시민의 참여 정신을 바탕으로 경주를 아시아 대표 문화관광도시로 성장시키겠다”고 말했다.