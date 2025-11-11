5조6446억원…전년비 9.5%↑ AI산업 육성·복지사업도 확충 채무 줄여 재정건전성도 유지

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 전년도 예산의 9.5%인 4878억원을 증액한 5조6446억원 규모의 2026년 본예산(안)을 편성해 11일 울산시의회에 제출한다고 밝혔다.

2026년 본예산은 국고보조금, 보통교부세 등 국비 증가와 지방세입 여건 개선을 반영한 것으로, 회계별로는 일반회계 4189억원, 특별회계 689억원이 각각 증액됐다. 민선8기 들어 채무비율을 18.5%에서 11%로 대폭 낮춰 재정건전성을 제고한 점이 돋보인다.

울산시는 “이번 예산안은 2028년 울산국제정원박람회 준비와 인공지능(AI) 분야 등 미래산업 육성에 역량을 집중하고, 빈틈없는 수요자별 지원정책을 담아 모두가 행복한 울산을 만드는 데 초점을 두고 편성했다”고 밝혔다.

예산안은 ▷복지·민생 1조7022억원 ▷환경·녹지 6032억원 ▷도시개발 및 사회기반시설(SOC) 6032억원 ▷경제·미래·신산업 4146억원 ▷재난·재해·안전 8138억원 ▷문화·체육·관광 2482억원 등 6개 분야로 편성됐다.

분야별 주요 사업은 ▷어린이·어르신 교통요금 무료화 199억원 ▷2028 울산국제정원박람회 준비 670억원 ▷울산도시철도(트램) 1호선 건설 400억원 ▷조선업 기술혁신 및 기업지원 84억원 ▷소방헬기 교체 및 소방차량 보강 116억원 ▷반구천 역사문화탐방로 조성 등 관광활성화 124억원 등이다.

내년 특화사업으로는 인공지능(AI) 기반 제조업 생산기술 개발 지원 등 ‘인공지능(AI)수도 울산’ 추진사업비로 국비 235억원 외에 116억원을 편성한 점이 눈에 띈다.

또 ▷울산을 세계에 알릴 2028년 국제정원박람회장 조성공사 154억원을 비롯해 ▷어린이 과일간식 및 학교급식 지원 287억원 ▷청년주택 건립 및 임대주택 공급 104억원 ▷70세 이상 교통요금 무료화 188억원 ▷외국인주민근로자 지원센터 운영 14억원 등 민생에도 치중했다.

김두겸 울산시장은 “내년 예산안을 민선8기 성과인 ‘건전재정 기조’를 유지하면서 ‘인공지능(AI) 산업’과 ‘정원’을 중심으로 울산의 내일을 준비하는 데 소홀함이 없도록 편성했다”고 말했다.

이날 시의회에 제출된 2026년도 예산안은 제260회 울산광역시 제2차 정례회 기간 중 심의를 거쳐 내달 중 확정된다.