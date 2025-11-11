프리미엄 2종 및 체크카드 1종

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나카드는 하나금융그룹 모델 지드래곤과 컬래버레이션한 한정판 카드를 선보인다고 11일 밝혔다.

카드는 이날 11시에 공개돼 내년 1월 11일까지 2개월간 판매될 예정이다. 컬래버레이션 한정판 카드는 ▷지드래곤 센텀 바이 제이드(연회비 100만원) ▷지드래곤 바이 제이드(연회비 15만원) 등 프리미엄 카드 2종과 ▷지드래곤 체크 바이 하나 트래블고 체크카드 1종이다.

지드래곤은 하나금융의 핵심 철학인 ‘하나’의 의미를 자신만의 의미로 재해석해 ▷하나되어 빛나는 완전함의 시작 ▷다양성이 하나로 피어난 조화의 순간 ▷하나되어 자라나는 성장의 여정을 콘셉트로 하나금융 대표 상품에 예술성과 상징성을 담아 카드를 디자인했다.

프리미엄 2종인 지드래곤 센텀 바이 제이드와 지드래곤 바이 제이드는 연회비 수준의 혜택을 바우처로 제공한다. 해외여행 트렌드에 맞춰 ▷해외/항공/숙박/면세 하나머니 적립 ▷전세계 공항라운지 무료입장(본인/가족/동반) 혜택을 제공하며 ▷국내 모든 가맹점 ▷디지털 콘텐츠 영역에서 하나머니를 적립 받을 수 있다. 지드래곤 팬을 위해 지드래곤 오피셜 멤버십 가입비 3만원을 지원한다.

지드래곤 센텀 바이 제이드를 비자 브랜드로 발급한 경우 최상위 인피니트 등급 서비스를 이용할 수 있다. 전 세계 1000개 이상의 호텔에서 조식 무료, 룸 업그레이드, 무료 숙박 할인 등 혜택을 제공하는 ‘비자 럭셔리 호텔 콜렉션’ 서비스를 제공하며 ▷인천국제공항 무료 발렛 파킹(월 8회/연 60회) ▷국내 특급호텔 무료 발렛 파킹(월 8회/연 60회)도 전월 실적에 따라 이용할 수 있다.

지드래곤 바이 제이드는 비자 시그니처 등급 서비스를 이용할 수 있다. ▷인천국제공항 무료 발렛 파킹(월 2회) ▷국내 특급호텔 무료 발렛 파킹(월 2회) 등 혜택이 전월 실적에 따라 제공된다.

지드래곤 체크 바이 하나 트래블고 체크카드는 ▷모든 통화 무료환전(환율우대 100%) ▷해외이용수수료 면제 ▷해외 현금자동인출기(ATM) 수수료 면제 혜택을 제공한다. ▷카페/베이커리 ▷편의점 ▷디지털 컨텐츠 등 국내 주요 가맹점 결제 시 결제 금액의 5% 하나머니 적립을 전월 실적에 따라 제공한다. 지드래곤 팬을 위한 지드래곤 오피셜 멤버십 가입비 1만5000원을 지원한다.

하나카드 관계자는 “이번 협업의 메시지를 온전히 전달하기 위해 카드 디자인뿐 아니라 패키지, 팝업스토어 체험과 같은 다양한 요소를 준비했다”며 “이번 컬래버레이션 카드로 손님에게 금융과 예술이 하나가 되는 새로운 경험을 제공하겠다”고 전했다.

카드는 하나카드 홈페이지와 하나페이 애플리케이션(앱) 및 원큐앱, 하나은행 영업점을 통해 신청할 수 있다.