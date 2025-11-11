[헤럴드경제=최원혁 기자] 양귀비 담금주를 마신 30대 남성이 복통을 호소해 병원을 찾았다가 경찰에 덜밀를 잡혔다.

10일 부산 수영경찰서는 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 30대 남성 A씨를 불구속 입건해 수사 중이라고 밝혔다. 또 경찰은 A씨에게 제공한 양귀비 담금주를 만든 60대 B씨도 같은 혐의로 입건했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 27일 오후 9시께 부산 자신의 주거지에서 6개월 전 회사 동료인 B씨로부터 항암효과에 효능이 있다며 무상으로 받은 3ℓ 상당의 양귀비 담금주 중 소주잔 3잔 정도를 마신 혐의를 받는다.

B씨는 지난 4월께 자택 마당에서 자란 양귀비를 채취해 담금주를 만들어 제공한 혐의다.

A씨는 담금주를 마신 후 복통을 호소하며 지난달 28일 새벽 병원을 방문해 “양귀비 담금주”를 마셨다고 털어놓은 것으로 전해졌다.

경찰은 병원의 신고를 받고 출동해 A씨의 혈액 및 담금주를 확보해 국립과학수사연구원에 분석을 의뢰했다.

경찰은 “양귀비는 소지하기만해도 처벌을 받는다”며 “국과수로부터 정확한 성분 결과가 나오는대로 검찰에 송치할 예정”이라고 말했다.