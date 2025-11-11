구본상 회장, ‘한국전 참전용사협회’ 방문 태국 D&S 전시회 기간 중 찾아

[헤럴드경제=고은결 기자] LIG넥스원은 구본상 LIG 회장 등 임직원이 태국 방콕에서 열리는 국제방산전시회 ‘D&S 2025’ 참가를 위해 태국을 찾은 가운데, 지난 10일(태국 현지시간) ‘한국전 참전용사협회’에 직접 방문해 태국군 참전용사를 찾아 기념품을 전달하며 감사를 전했다고 11일 밝혔다.

태국군은 한국전에 6326명을 파병한 바 있으며, 136명이 전사하고 1200여명이 부상하는 등 큰 희생을 치른 바 있다. 지난해 11월에는 태국 파병군 의무대 소속으로 한국전쟁에 참전했던 ’롯 아사나판‘씨의 유해가 태국 참전용사중에서는 처음으로 부산 유엔기념공원에 안장이 이뤄졌다.

LIG넥스원은 미국, 콜롬비아, 프랑스, 영국 참전용사 초청행사 개최, 재한UN기념공원 지원 등 다양한 방식으로 참전용사 지원 활동을 전개 중이다. LIG넥스원은 앞으로도 다양한 국가의 참전용사들과 그 가족들을 위한 활동을 이어나갈 예정이다.

LIG넥스원 관계자는 “한국전 참전용사들의 숭고한 헌신과 희생이 있었기에 오늘날 우리가 누리는 자유와 번영이 있을 수 있었다”며 “대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신하신 참전용사들의 희생을 기억하고 잊지 않도록 계속 노력하겠다”라고 말했다.