장년층 부문, 영등포구민 ‘대상’과 ‘금상’ 수상 2015년부터 매년 수상자 배출…정보화 교육 성과 입증 12월 4일 ‘생성형 AI 활용 경진대회’ 개최…11월 21일까지 참가 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 과학기술정보통신부가 주최, 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관한 ‘2025 국민행복 IT 경진대회’ 장년층 부문에서 구민 2명이 각각 대상과 금상을 수상, 정보화 교육의 성과를 입증했다.

올해 대회에는 전국 974명이 참가했으며, 이 중 248명이 본선에 진출했다.

본선은 ▲디지털 문제해결 ▲디지털 생활하기 ▲디지털 사회참여 3가지 주제로 진행됐다. 참가자들은 각자의 연령과 특성 등에 맞춰 개인용 컴퓨터(PC), 휴대용 기기(모바일기기) 활용 능력 등으로 디지털 역량을 겨뤘다.

이번 대회에서는 영등포구민 ‘박○영’씨가 대상 ‘송○영’씨가 금상을 수상했다. 구는 2015년부터 매년 전국대회 수상자를 배출하며, 디지털 격차 해소를 위한 체계적이고 지속적인 노력이 결실을 맺고 있다.

현재 영등포구 정보화교육은 YDP미래평생학습관(도신로4길 20)에서 운영 중이며, 수강을 희망하는 구민은 구청 누리집(홈페이지) ‘통합예약’ 게시판을 통해 신청할 수 있다. 올해 10월 기준, 총 127개 교육과정을 운영했으며 2759명의 구민이 참여했다.

구는 이번 성과를 바탕으로 구민의 디지털 활용 능력을 한 단계 높이기 위해 ‘생성형 인공지능(AI) 활용 경진대회’를 새롭게 개최한다. 올해 대회는 지난해 디지털 기초 지식 퀴즈 형식 대회에서 발전해, ‘인공지능(AI)으로 그리는 미래도시 영등포’를 주제로 구민의 창의적 아이디어와 실질적인 활용 역량을 겨루는 장으로 진행된다.

대회는 오는 12월 4일에 열리며, 참가 신청은 11월 10일부터 21일까지 구청 누리집(홈페이지) ‘통합예약’을 통해 접수 받는다. 자세한 사항은 구청 총무과로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 수상은 디지털 교육에 대한 구민들의 열정과 구의 체계적인 지원이 만들어낸 결과”라며 “내년부터는 권역별 인공지능(AI) 교육센터를 지정해 모든 구민이 디지털 대전환 시대의 주역이 될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 전했다.