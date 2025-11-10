[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 중구와 동구는 내년 7월 출범하는 ‘제물포구’의 정체성과 지역 이미지를 담을 ‘제물포구 상징물’의 선정을 위한 주민 설문조사를 추진한다.

중구와 동구는 지난 6월부터 제물포구의 ‘상징 마크(CI)’와 ‘캐릭터’를 개발하기 위한 용역이 실시되고 있다.

양 구는 그동안 ‘상징 마크(CI)’ 3종과 ‘캐릭터’ 3종의 후보 디자인(안)을 선정했다.

이번 설문조사에서는 해당 ‘상징 마크(CI)’와 ‘캐릭터’ 디자인(안)에 대한 주민 선호도를 파악할 방침이다.

또 기존 구조(區鳥), 구화(區花), 구목(區木)의 계속 사용 여부에 대한 조사도 이뤄진다.

조사에 참여할 주민은 홍보물 내 큐알(QR)코드나 전용 온라인 웹페이지에 접속한 후 응답하면 된다. 조사 기간은 10일부터 오는 18일까지다.

양 구는 이번 주민 설문조사 결과를 참고해 ‘제물포구 상징물 선정위원회’에서 상징 마크(CI)와 캐릭터를 최종 선정할 예정이다.

최종 선정된 제물포구 상징물은 향후 각종 안내표지판, 행정문서, 각종 홍보물 등에 사용될 예정이다.

자세한 사항은 인천 중구 홈페이지 또는 동구 홈페이지를 참고하면 된다.