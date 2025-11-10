2012년부터 매년 장학금 지원 내년 장기 성장 프로그램 신설

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한장학재단은 순직·공상 소방관 자녀장학금 지원 사업의 공로를 인정받아 ‘제63회 소방의 날’ 유공 정부포상에서 국무총리 표창을 수상했다고 10일 밝혔다.

신한장학재단은 2012년 소방방재청(현 소방청)과 업무협약을 맺은 뒤 매년 장학금을 지원하고 있다. 국가와 국민을 위해 헌신한 소방관들의 뜻을 기리고 이들의 자녀들이 안정적으로 학업을 지속할 수 있도록 지원하는 취지다.

특히 내년부터는 연 600만원의 생활비·자기계발비 지원과 함께 해외 교환학생 프로그램, 해외 석·박사과정 지원 등 글로벌 리더 육성을 위한 장기 성장 프로그램을 신설한다. 이를 통해 소방관 자녀가 안정적인 학업은 물론 국제적 인재로 성장할 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

신한금융 관계자는 “국가와 국민을 위해 헌신하신 소방관들의 숭고한 희생에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 기업시민으로서 사회적 책임을 다하고 순직·공상 소방관 자녀들이 안정적으로 학업을 이어가고 꿈을 이룰 수 있도록 장학사업을 지속하겠다”고 말했다.

재단은 2006년부터 지금까지 취약계층 중·고·대학생과 법학전문대학원생, 경찰관·소방관·해양경찰관 순직·공상 유공자 자녀 등 약 3000명에게 총 415억원의 장학금을 지원하고 있다.