BC 바로 마스터카드로 50달러 이상 구매 시 BC GOAT카드 페이북머니 더블적립도

[헤럴드경제=유혜림 기자] BC카드는 블랙프라이데이, 광군제 등 글로벌 쇼핑 시즌을 맞아 마스터카드(Mastercard)와 협업해 해외직구 고객을 위한 할인 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다.

오는 12월 3일까지 알리익스프레스에서 BC 바로카드(자체발급카드, 회원사 BC 제외) 중 마스터카드 브랜드로 50달러 이상 해외 결제하는 고객에게 ‘8달러 즉시 할인’ 혜택을 제공한다.

특히 연말까지 더블적립(3+3%) 이벤트가 진행되는 BC 바로 ‘고트(GOAT) 카드’ 가운데 마스터카드 브랜드를 사용하는 고객은 이벤트에 응모해 카드를 이용하면 최대 할인 혜택을 받을 수 있다. 고트카드는 국내외 결제금액 일정 비율을 페이북머니(선불전자지급수단)로 자동 적립해주는 무실적 카드다.

예를 들어 50달러 상당의 상품을 결제할 경우 8달러 즉시 할인이 적용돼 결제 금액이 42달러로 낮아진다. 여기에 해외 온·오프라인 결제 기본 3%와 추가 3% 적립 혜택이 더해지면 실제 부담 금액은 약 39달러 수준으로 줄어 최대 20% 할인 효과를 누릴 수 있다.

이번 할인 이벤트는 광군제(11월 11~19일)와 블랙프라이데이(11월 20일~12월 3일) 기간에 나눠 진행된다. 알리익스프레스 회원 1인당 프로모션별로 1회 혜택이 제공된다. 이벤트는 선착순으로 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

김민권 BC카드 상무는 “앞으로도 고객이 실생활 할인을 넘어 혜택을 직접적으로 체감할 수 있는 프로모션을 꾸준하게 선보이겠다”고 말했다.