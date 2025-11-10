[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 코리아의 공식 딜러사인 삼천리 모터스가 BMW 천안 서비스센터를 새롭게 단장해 문을 열었다고 10일 밝혔다.

충청남도 천안시 신당동에 위치한 BMW 천안 서비스센터는 전시장과 서비스센터를 한 곳에 마련한 BMW 천안 통합센터 1층과 지하 1층에 자리하고 있다. 실내에는 BMW 그룹의 최신 고객 공간 콘셉트 ‘리테일 넥스트(Retail Next)’가 적용돼 고객 친화적이면서도 세련된 분위기를 갖췄으며 전시장과도 통일된 느낌을 전달한다.

BMW 천안 서비스센터는 일반 수리와 차량 진단, 보증 수리뿐 아니라 사고 수리 상담까지 모두 가능한 원-케어(One-Care) 서비스를 제공한다. 더불어 소모품 무상 교체 서비스인 ‘BMW 서비스 인클루시브(BSI)’를 통해 입고한 차량은 2시간 이내에 출고를 보장한다. 차량 입고 고객은 대기시간 동안 서비스센터와 같은 건물에 자리한 신차 전시장에서 최신 BMW 모델들을 둘러볼 수 있다.

BMW 천안 서비스센터는 경부고속도로 천안 IC에서 차량으로 약 5분 거리에 위치해 충남 북부는 물론 수도권 남부에서도 편리하게 찾아올 수 있다는 평가다.