파일럿 설비 구축에 100억원 투입

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화토탈에너지스는 탄소 배출 저감과 기후 변화에 대응하기 위한 탄소 포집 파일럿 설비의 실증 운전을 시작했다고 10일 밝혔다.

한화토탈에너지스의 탄소 포집 파일럿 설비는 석유화학공정에서 발생되는 배가스(연료 연소 과정에서 발생, 굴뚝을 통해 배출되는 혼합가스) 중 이산화탄소를 직접 포집하는 설비이다. 한화토탈에너지스가 주관하고 한국에너지기술연구원 등 6개 기관이 공동 참여하는 국책과제로 2021년부터 추진됐다.

한화토탈에너지스는 파일럿 설비 구축에 약 100억원을 투입, 2023년 12월부터 올해 6월까지 약 18개월간 건설을 진행했다. 시운전과 안정화 단계를 거쳐 이달 본격적인 실증 운전에 착수했다.

이번 실증은 석유화학 공정 핵심 설비인 나프타크래킹센터(NCC)에서 발생하는 배가스를 대상으로 진행된다. 그동안 국내외 탄소 포집 연구는 수소생산 공정 등 제한적인 연구만 진행됐다. NCC 공정을 대상으로 한 실증은 이번이 처음이다.

한화토탈에너지스는 약 12개월 간 NCC에서 발생하는 이산화탄소를 일 평균 20톤씩 다양한 농도와 조건에서 포집할 계획이다. 포집된 이산화탄소는 공동연구개발기관에 공급돼 폴리우레탄 소재 점착제 시제품 제조에 활용될 예정이다. 대규모 탄소 포집 상업 공장 설계에 필요한 데이터도 축적할 계획이다.

한화토탈에너지스 관계자는 “이번 실증 운전은 석유화학 핵심 공정인 NCC에서 탄소를 직접 포집하는 첫 사례로, 석유화학산업의 탈탄소화를 현실로 앞당기는 의미 있는 출발점”이라고 강조했다. 이어 “현재 연구를 진행 중인 각종 탄소활용 기술과 이번 실증 결과를 연계해 친환경 기술 경쟁력 확보에 박차를 가할 방침”이라고 덧붙였다.