[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사(이하 공사)는 2025 인터내셔널 스마일 페스타에서 ‘베스트 스마일러’로 선정된 2인을 경북문화관광공사 앰버서더로 위촉했다고 10일 밝혔다.

2025 인터내셔널 스마일 페스타는 지난 9월 19일 경주엑스포대공원에서 개최된 행사로, 네팔 출신의 타망 사가르(Tamang Sagar)가 대상을 수상했고, 알제리 출신의 베네크렐라 아미라(Bennekrela Amira)가 입선을 수상했다.

공사는 지난 6일 두 사람을 경북문화관광공사로 초청해 경북도를 세계에 알리고 MICE 산업을 활성화하기 위한 ‘2025 GCTO 앰버서더’로 위촉했다.

타망 사가르와 베네크렐라 아미라는 경북도 홍보에 앞장서겠다는 각오와 함께 경북에 대한 깊은 관심과 애정을 드러냈다.

이번 앰버서더로 선정된 두 사람은 다양한 활동을 통해 경북의 소식을 대내외에 널리 알리며 앰버서더 역할을 톡톡히 할 것으로 기대된다.

위촉식 당일 공사 사보 표지 촬영과 인터뷰에도 참가해 앰버서더로서의 첫 역할을 성공적으로 수행했다.

김남일 공사 사장은 “도내에서 열리는 다양한 행사와 POST APEC을 알리는 앰버서더로서 왕성한 활동을 기대한다“며 ”두 사람이 경북을 세계에 알리는 글로벌 홍보대사로서 역할을 톡톡히 해 경북이 세계적인 지역으로 성장하는 데 기여하길 바란다”고 말했다.