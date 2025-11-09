[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회 의원연구단체인 ‘경북도 빈집 활용 연구회’는 지난 6일 도의회 다목적실에서 ‘경북도 빈집활용 방안 연구 용역’ 최종보고회를 열었다.

이번 연구용역은 지역의 빈집 문제를 체계적으로 분석하고 주거 복지 및 지역 재생과 연계한 활용방안을 마련하기 위해 추진됐다.

책임을 맡은 임주현 대표(한국건설발전연구원)는 보고회를 통해 인구 정책과 연계한 무상임대형 주거모델, 세제 및 재정 인세티브의 법제화 강화, 빈집 통합정보시스템 운영, 예산 확보 및 정부 재정 지원 확대 등 경북도 실정에 적합한 지속가능한 빈집 활용 전략을 제시했다.

백순창 연구회 대표의원은 “이번 연구를 통해 빈집 활용을 활용한 주거문제 해결뿐만 아니라 지역경제 활성화 와 사회적 가치 창출에도 기여 할 수 있도록 도의회 차원에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 경북도 빈집 활용 연구회는 백순창 대표의원을 비롯해 김일수, 김창혁, 노성환, 최병근, 허복 의원 등 총 6명으로 구성됐다.

이 연구회는 지난 6월부터 약 5개월간 연구활동을 이어왔으며 이번 최종보고회를 끝으로 연구용역을 마무리하고 향후 조례 제·개정 및 정책 대안 마련 등 실질적인 의정활동에 적극 반영할 계획이다.