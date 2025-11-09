산모 250만원, 시 140만원 부담…저소득층은 이용료 100% 감면

[헤럴드경제=이정환 기자] 서울시는 내년부터 민간 산후조리원을 반값에 이용할 수 있는 ‘서울형 안심 산후조리원’ 시범 사업에 들어간다고 9일 밝혔다.

서울 민간 산후조리원은 2주 이용 평균 비용 491만원을 시와 민간이 협업해 반값 수준으로도 산후조리원을 이용할 수 있게 하자는 정책이다. 시는 내년 민간 산후조리원 5개소를 공모해 상반기 중 시범사업을 가동할 계획이다.

시범 운영 성과를 평가한 뒤에 2027년부터는 서울 전역에서 이 서비스를 누릴 수 있도록 확대한다는 계획이다.

서울형 안심 산후조리원은 2주 이용 기준 390만원 표준 요금을 적용하며 산모는 250만원, 시가 140만원을 부담한다.

다자녀 가구·한부모 가정 등의 경우 50%, 저소득층은 100% 비용을 감면받을 수 있다.

서울에 거주하는 산모 누구나 이용할 수 있으나 취약계층, 다자녀 산모에게 우선 입소권이 제공된다.

시는 서울형 안심 산후조리원을 통해 산모 회복뿐 아니라 신생아 돌봄 역량을 높여주는 표준화된 산후조리 서비스를 제공할 예정이다.

시가 제시하는 감염·안전관리 기준에 맞춰 기존 시설을 개선할 수 있도록 조리원 한곳 당 최대 5000만원의 시설개선비도 지원한다.